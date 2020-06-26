В Минздраве отметили увеличение числа врачей-онкологов

"За период с 2014 по 2019 год существенно удалось увеличить количество врачей по наиболее дефицитным специальностям: прирост врачей по специальности "Онкология" составил 27%, "Общая врачебная практика" - 16%, "Рентгенология" - 8,5 %, "Педиатрия" - почти 4%", - сказал Мурашко на коллегии Минздрава.

По словам министра, общий объем контрольных цифр приема по программам специалитета в 2019-2020 учебном году по сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличился на 2,5%. Конкурс на места в рамках квоты целевого приема по программам специалитета составил два человека на место, что выше показателя 2018 года более, чем на 18%, уточнил Мурашко.