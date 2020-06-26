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В Минздраве отметили увеличение числа врачей-онкологов
Число врачей-онкологов с 2014 года выросло на 27% в России, врачей общей практики – на 16%, анестезиологов-реаниматологов – на 9,5%, заявил министр... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:22
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве отметили увеличение числа врачей-онкологов

11:22 26.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Число врачей-онкологов с 2014 года выросло на 27% в России, врачей общей практики – на 16%, анестезиологов-реаниматологов – на 9,5%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"За период с 2014 по 2019 год существенно удалось увеличить количество врачей по наиболее дефицитным специальностям: прирост врачей по специальности "Онкология" составил 27%, "Общая врачебная практика" - 16%, "Рентгенология" - 8,5 %, "Педиатрия" - почти 4%", - сказал Мурашко на коллегии Минздрава.
По словам министра, общий объем контрольных цифр приема по программам специалитета в 2019-2020 учебном году по сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличился на 2,5%. Конкурс на места в рамках квоты целевого приема по программам специалитета составил два человека на место, что выше показателя 2018 года более, чем на 18%, уточнил Мурашко.
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
5 июня, 18:14
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