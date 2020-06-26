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Алексей Полищук: Москва и Минск строят единое визовое пространство
Москва и Минск 19 июня подписали соглашение о взаимном признании виз. Документ был подписан министрами иностранных дел России и Белоруссии Сергеем Лавровым и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:30
алексей полищук
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей полищук, россия, белоруссия, интервью - авторы

Алексей Полищук: Москва и Минск строят единое визовое пространство

18:30 26.06.2020
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© Sputnik / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров в Минске
© Sputnik / Валерий Шарифулин
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Москва и Минск 19 июня подписали соглашение о взаимном признании виз. Документ был подписан министрами иностранных дел России и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем в ходе визита российского министра в Минск. Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал, как шла работа над соглашением, какие страны попадают под его действие, как оно отразится на поездках граждан России и Белоруссии, а также о дальнейших планах формирования единого визового пространства двух стран.
— Алексей Анатольевич, зачем потребовалось это соглашение?
Дело в том, что раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы, поскольку на ней нет пунктов пропуска. Теперь статья 5 соглашения предусматривает такую возможность. Появляются условия для нормального перемещения иностранцев. Это будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей России и Белоруссии.
— Затрагивает ли соглашение режим взаимных поездок граждан России и Белоруссии?
Нет, оно касается только иностранцев. Россияне и белорусы, как и раньше, могут свободно перемещаться по территории Союзного государства в соответствии с соглашением 2006 года об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.
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— Почему нельзя было сразу вести речь о введении единой визы Союзного государства?
С такой инициативой выступал государственный секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота. Часть его предложений была учтена в ходе работы над соглашением. Однако процесс введения единой визы достаточно затратен и технически сложен. Поэтому решили начать с взаимного признания виз, чтобы обкатать основные элементы единого визового пространства, прежде всего систему информационного обмена.
— Одно время к проекту соглашения прилагался список стран, чьи граждане подпадали под его действие. Почему он был исключен?
Было сочтено более логичным вместо списка внести в соглашение формулировки, которые предусматривают перемещение по территории Союзного государства граждан тех стран, чьи режимы въезда в Россию и Беларусь различаются. Об этом идет речь в первом пункте статьи 2. Благодаря этому соглашение стало более универсальным, а возможность путешествовать в его рамках получили, в частности, граждане Китая. Кроме того, упростились технические моменты, связанные с обменом информацией. Например, отпала необходимость вычленять сведения о гражданах из списков, о которых вы говорите.
— Сможет ли иностранный гражданин с белорусской визой въехать через российский пункт пропуска?
Да, сможет. Такой смысл заложен в статьи 2 и 5 соглашения.
— Гражданин Грузии следует в Белоруссию, с которой у них действует безвизовый режим, через территорию России. Нужна ли ему российская виза?
Да, нужна, если он следует через российскую территорию железнодорожным или автомобильным транспортом. Если же он прибыл в Минск напрямую самолетом, то в этом случае он сможет находиться только на территории Беларуси и не будет иметь права въезда в Россию. Для въезда на территорию России ему понадобится российская виза.
— Как решен вопрос с гражданами тех стран, которые имеют безвизовый режим и с Россией, и с Белоруссией?
Такие граждане смогут свободно передвигаться по территориям обеих стран. Но при этом срок их пребывания определяется международными договорами или законодательством страны, на чьей территории они находятся.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подписывают межправительственное соглашение о взаимном признании виз между странами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подписывают межправительственное соглашение о взаимном признании виз между странами
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подписывают межправительственное соглашение о взаимном признании виз между странами
— Есть известный указ президента Белоруссии, дающий право безвизового въезда через минский аэропорт на 30 суток гражданам 74 государств. Смогут ли они ездить в Россию в рамках заключаемого соглашения?
Нет, не смогут. Они должны иметь российские визы и пересекать российскую границу в международных пунктах пропуска. Соглашение регламентирует только поездки граждан, безвизовый режим для которых введен международными договорами России и Беларуси. Об этом говорится в статье 2 соглашения.
— Как российская сторона узнает, что иностранец въехал в Белоруссию в 30-суточном безвизовом режиме?
Статья 6 соглашения предусматривает обмен сведениями о пересечении границы. Порядок такого обмена будет определен дополнительно профильными ведомствами двух стран.
— А смогут ли пересекать российско-белорусскую границу обладатели разрешений на временное проживание и видов на жительство, оформленных в России и Белоруссии?
Да, смогут. Но при этом право на работу или учебу у них будет только в той стране, где оно получено.
— Будут ли взаимно признаваться отметки о пересечении внешней границы Союзного государства?
Конечно. Это прописано в статье 7 соглашения.
— У России и Белоруссии единый список "закрытников". Предположим, Россия разрешила въезд на свою территорию иностранцу из контрольного списка. Сможет ли он поехать в Белоруссию?
Нет, не сможет. Порядок их поездок регламентируется статьей 3 соглашения.
— Когда соглашение начнет действовать на практике? Предусматривается ли его временное применение?
Нет, соглашение подлежит ратификации парламентами и вступит в силу через 30 дней после уведомлений о ратификации.
— Каковы дальнейшие планы формирования единого визового пространства России и Белоруссии?
Дальнейшие шаги прописаны в Плане мероприятий по формированию единого миграционного пространства России и Беларуси. Он был утвержден Советом министров Союзного государства в 2017 году и предусматривает сближение процедур и регламентов выдачи виз, проработку возможности введения единой визы и другие мероприятия.
В заключение хочу сказать, что текст соглашения о взаимном признании виз, подписанного 19 июня, можно найти на официальном сайте МИД России. Все желающие могут с ним ознакомиться.
Рейд инспекторов УФМС России по выявлению нелегальных мигрантов
7 марта, 18:07
Для безвизовых мигрантов введут единый режим долгосрочного пребывания
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Алексей ПолищукРоссияБелоруссияИнтервью - Авторы
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