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В России разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения
Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации "Роскосмос" рассмотрели вопросы технического облика планируемой к созданию новой российской геосинхронной... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:54
риа наука
россия
кирилл макаров
роскосмос
цниимаш
информационные спутниковые системы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, кирилл макаров, роскосмос, цниимаш, информационные спутниковые системы

В России разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения

03:17 26.06.2020 (обновлено: 04:54 26.06.2020)
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© NASA / Jessica MeirВид на Землю
Вид на Землю
© NASA / Jessica Meir
Вид на Землю. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации "Роскосмос" рассмотрели вопросы технического облика планируемой к созданию новой российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения "Геосар", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" (АО РТИ, входит в группу РТИ).
"Ученые АО РТИ представили научно-технический задел и дали предложения по его использованию в интересах создания перспективных средств радиолокационного наблюдения Земли", - сказали в пресс-службе.
"По результатам совещания мы приняли решение, что в заданной теме у АО РТИ и АО "НПО Лавочкина" (предприятие "Роскосмоса" - ред.) есть и точки пересечения, и возможности для глубокого взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому сейчас мы разрабатываем уже конкретные документы для окончательной фиксации наших договоренностей", – процитировали в пресс-службе слова генерального директора АО РТИ Кирилла Макарова.
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Для группы компаний РТИ это уже не первый успешный опыт работы с госкорпорацией "Роскосмос". В 2018 году на Ярославском радиозаводе был открыт цех по компоновке модулей полезной нагрузки, произведенных предприятием госкорпорации – компанией "Информационные спутниковые системы им. Решетнева".
О планах создания системы "Геосар" стало известно в 2018 году из документации головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш. Однако тогда сообщалось. Что техническим обликом системы будет заниматься компания "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева".
В настоящее время Россия не имеет в своей группировке радиолокационных спутников.
Принцип работы радиолокационных спутников основан на излучении в сторону Земли и регистрации спутниками отраженных зондирующих импульсов. Использование радиолокации позволяет получить изображение местности с качеством до нескольких сантиметров на пиксель, а применение разных длин волн позволяет заглянуть на глубину нескольких метров под поверхность земли и обнаружить укрытия, трубопроводы, находить месторождения полезных ископаемых. При этом в отличие от оптических средств, радиолокационные методы наблюдения можно использовать в темное время суток и в любую погоду.
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РИА НаукаРоссияКирилл МакаровРоскосмосЦНИИМАШИнформационные спутниковые системы
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