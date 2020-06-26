В России разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения

Для группы компаний РТИ это уже не первый успешный опыт работы с госкорпорацией "Роскосмос". В 2018 году на Ярославском радиозаводе был открыт цех по компоновке модулей полезной нагрузки, произведенных предприятием госкорпорации – компанией "Информационные спутниковые системы им. Решетнева".

Принцип работы радиолокационных спутников основан на излучении в сторону Земли и регистрации спутниками отраженных зондирующих импульсов. Использование радиолокации позволяет получить изображение местности с качеством до нескольких сантиметров на пиксель, а применение разных длин волн позволяет заглянуть на глубину нескольких метров под поверхность земли и обнаружить укрытия, трубопроводы, находить месторождения полезных ископаемых. При этом в отличие от оптических средств, радиолокационные методы наблюдения можно использовать в темное время суток и в любую погоду.