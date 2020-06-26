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СМИ назвали причину вспышки на востоке Тегерана
Яркая вспышка, озарившая восточную часть столицы Ирана, произошла из-за взрыва газа и не имеет отношения к военным, сообщил новостной портал Nour News. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:29
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иран
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство обороны ирана, тегеран (город), иран, в мире

СМИ назвали причину вспышки на востоке Тегерана

02:26 26.06.2020 (обновлено: 02:29 26.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Яркая вспышка, озарившая восточную часть столицы Ирана, произошла из-за взрыва газа и не имеет отношения к военным, сообщил новостной портал Nour News.
Ранее корреспондент РИА Новости в Тегеране сообщал о вспышке и свечении, наблюдавшемся несколько секунд, на востоке города после полуночи по местному времени.
По данным портала, взорвался резервуар с техническим газом в районе одного из объектов минобороны Ирана, но к военным объектам это происшествие отношения не имеет.
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Министерство обороны ИранаТегеран (город)ИранВ мире
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