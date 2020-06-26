https://ria.ru/20200626/1573492518.html
СМИ назвали причину вспышки на востоке Тегерана
Яркая вспышка, озарившая восточную часть столицы Ирана, произошла из-за взрыва газа и не имеет отношения к военным, сообщил новостной портал Nour News. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:26
2020-06-26T02:29
министерство обороны ирана
тегеран (город)
иран
в мире
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тегеран (город)
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны ирана, тегеран (город), иран, в мире