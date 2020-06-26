Ливийская национальная армия намерена продолжать борьбу против терроризма

"Успокоим наш народ: наша борьба против терроризма, наемников и амбиций Турции по захвату нашей страны не остановится, пока не будет освобождена вся территория Ливии и не будет установлен национальный суверенитет", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Армия Хафтара в заявлении также приветствует позицию ряда арабских стран, вставших на сторону ЛНА и "почувствовавших угрозу от террористических группировок, контролирующих Триполи и нелегитимный Президентский совет". Также ЛНА поприветствовала все страны, поддержавших ее в борьбе против терроризма.

ЛНА призвала и другие арабские государства, а также "страны, стремящиеся к миру", поддержать ее в борьбе против терроризма и "объективно оценить происходящее на самом деле в Ливии", так как эти события окажут серьезное влияние на безопасность в регионе.