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Ливийская национальная армия намерена продолжать борьбу против терроризма
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара не прекращает борьбу против терроризма, но в то же время намерена участвовать в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:52
ахмед аль-мисмари
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353
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ахмед аль-мисмари, акиля салех, халифа хафтар, триполи, ливия, оон, сша, в мире

Ливийская национальная армия намерена продолжать борьбу против терроризма

01:52 26.06.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
КАИР, 26 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара не прекращает борьбу против терроризма, но в то же время намерена участвовать в политическом процессе, заявил генштаб ЛНА.
"Успокоим наш народ: наша борьба против терроризма, наемников и амбиций Турции по захвату нашей страны не остановится, пока не будет освобождена вся территория Ливии и не будет установлен национальный суверенитет", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
ЛНА напомнила, что недавняя передислокация ее сил является реакцией на требования партнеров и призывы международного сообщества начать политический процесс. "Мы абсолютно намерены (вести политпроцесс – ред.), который приведет к постоянному мирному урегулированию на основе принципов нашего народа, и в первую очередь обеспечит единство Ливии и ее территориальную целостность", - говорится в заявлении.
Ранее ЛНА сообщала о передислокации за пределы Триполи для возобновления переговоров военного комитета (5+5). Однако, по словам официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, силы Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке турецких БПЛА начали наносить удары по армии во время ее передислокации.
Армия Хафтара в заявлении также приветствует позицию ряда арабских стран, вставших на сторону ЛНА и "почувствовавших угрозу от террористических группировок, контролирующих Триполи и нелегитимный Президентский совет". Также ЛНА поприветствовала все страны, поддержавших ее в борьбе против терроризма.
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ЛНА призвала и другие арабские государства, а также "страны, стремящиеся к миру", поддержать ее в борьбе против терроризма и "объективно оценить происходящее на самом деле в Ливии", так как эти события окажут серьезное влияние на безопасность в регионе.
ООН сообщила в начале июня, что делегации ПНС и ЛНА участвуют в переговорах в рамках третьего раунда дискуссий объединенной военной комиссии "5+5". Со сторонами удалось обсудить последние события в Ливии, кроме того, они представили свои комментарии к проекту соглашения о прекращении огня, которое ООН предложила им 23 февраля 2020 года.
Ранее переговоры военной комиссии в формате "5+5" проходили в Женеве. В состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
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В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Ахмед аль-МисмариАкиля СалехХалифа ХафтарТриполиЛивияООНСШАВ мире
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