Главы Астраханской и Волгоградской областей проголосовали по поправкам

По словам астраханского губернатора, посетившего избирательный участок №109, за 27 лет действия Основного закона изменились страна, люди, и Конституции тоже нужны изменения. "Те поправки, за которые мы сегодня голосуем, закрепляют защиту суверенитета, территориальной целостности государства как одной из главных функций российской власти. Обеспечивают защиту исторической правды, укрепляют блок социальных гарантий для граждан", – сказал Бабушкин.