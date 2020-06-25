Губернаторы четырех областей ПФО проголосовали по поправкам в Конституцию

Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково"

САРАТОВ/САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Губернаторы Саратовской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей в четверг приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Ранее в четверг в Приволжском федеральном округе уже проголосовали главы Татарстана, Пермского края, Марий Эл, Чувашии, Оренбургской, Кировской и Нижегородской областей.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев , как и в ходе предыдущих выборов, проголосовал на участке №18 в поселке Юбилейный города Саратова . При входе в помещение он обработал руки дезсредством, ему измерили температуру и выдали обязательный санитарный набор, в который входит маска, перчатки и одноразовая ручка для голосования.

"Идет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Считаю, что это очень важно для каждого из нас. Конституция должна соответствовать требованиям сегодняшнего времени. Поправки направлены на человека, на социальные гарантии, которые обеспечиваются государством", - цитирует Радаева его пресс-служба.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также принял участие в голосовании за поправки в конституцию традиционном способом - на избирательном участке.

"Для меня важно, что в поправках представлен важнейший социальный блок… Значимой поправкой в сфере поддержки семьи, материнства и детства является дополнение об отцовстве… Думаю, что каждый, кто заботится о развитии государства, кто хочет, чтобы социальные права граждан, детей и внуков были защищены Основным Законом, придет и проголосует", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проголосовал на участке по месту жительства.

"Все мы знаем, что пандемия внесла большие коррективы в нашу жизнь. Поэтому, например, закрепление в конституции сохранения всех социальных гарантий для людей, несмотря ни на какие экономические кризисы, или закрепление права для каждого на доступную и качественную медицину - как никогда актуально", - написал Морозов на своей странице в Facebook.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в голосовании на своем участке, расположенном в школе №132 в Самаре . На входе в пункт голосования главе региона измерили температуру и выдали одноразовые маску, перчатки, а также ручку.

"Я сегодня успел после работы заехать и проголосовать в первый день, в том числе для того, чтобы лично убедиться в безопасности для каждого участника голосования… Я очень рассчитываю, что граждане страны примут участие в формировании будущего нашей страны. Мы сегодня закладываем надежный фундамент развития страны на десятилетия вперед, сохраняя традиции нашего великого народа, защищая границы нашей родины, защищая историческую память", - сказал журналистам Азаров.