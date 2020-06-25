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Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Представители Киева "не устают плодить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:36
россия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573469856.html
Россия - независимое государство! И не обязано информировать, а уж тем более спрашивать разрешение у другого иностранного государства, на проведение парада или иных мероприятий по поводу празднования Победы Советского и Российского народа над фашизмом. О том каких героев нам чествовать и кого обличать в пособничестве фашистам. Если Украина возвела в ранг героев тех кто убивал собственный народ, то пусть это останется на их совести. Им с этим жить. А в России фашискких пособников и колоборцианистов всегда признавали и будут признавать государственными преступниками и никогда им не стать героями.
255
Странно, а где все, почему так тихо?))
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россия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, украина, в мире

Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

17:27 25.06.2020 (обновлено: 19:36 25.06.2020)
39615
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Представители Киева "не устают плодить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "протест" Украины против проведения парада в Крыму.
"Как вы видите, в Киеве не устают придумывать различные теории и множить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности. Вот вчера Министерство иностранных дел Украины отметилось очередным заявлением — нотой в адрес МИД России, в котором министерство выразило решительный протест в связи с проведением парада в Крыму по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом без, как подчеркнуто, "некоего согласования с Киевом". Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями", — сказала представитель МИД России на брифинге.
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"Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки. А что касается парадов в Донецке и Луганске, они, кстати говоря, тоже упомянуты в украинских протестах, то претензии Киева вообще беспредметны. Напомню тем, кто этого не знает: Россия не контролирует эти украинские регионы", — отметила Захарова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
87277589756
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РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Россия - независимое государство! И не обязано информировать, а уж тем более спрашивать разрешение у другого иностранного государства, на проведение парада или иных мероприятий по поводу празднования Победы Советского и Российского народа над фашизмом. О том каких героев нам чествовать и кого обличать в пособничестве фашистам. Если Украина возвела в ранг героев тех кто убивал собственный народ, то пусть это останется на их совести. Им с этим жить. А в России фашискких пособников и колоборцианистов всегда признавали и будут признавать государственными преступниками и никогда им не стать героями.
25 июня, 18:26
Jonnsjr Carter
24520008
Странно, а где все, почему так тихо?))
25 июня, 19:01
Vasya Ivanov
75470217
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