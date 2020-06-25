Салюты озарили небо над городами России в честь 75-летия Победы

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Праздничные салюты в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли практически по всей России. Торжественные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Смотрите на видео, какие фейерверки наблюдали жители Москвы, Новороссийска, Волгограда, Севастополя и Екатеринбурга в честь праздника.