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Салюты озарили небо над городами России в честь 75-летия Победы
Праздничные салюты в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли практически по всей России. Торжественные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Смотрите на видео, какие фейерверки наблюдали жители Москвы, Новороссийска, Волгограда, Севастополя и Екатеринбурга в честь праздника.
2020-06-25T16:18
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Салюты озарили небо над городами России в честь 75-летия Победы
Салюты озарили небо над городами России в честь 75-летия Победы
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РИА Новости
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видео, общество - видео, видео, общество
Салюты озарили небо над городами России в честь 75-летия Победы
Праздничные салюты в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли практически по всей России. Торжественные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Смотрите на видео, какие фейерверки наблюдали жители Москвы, Новороссийска, Волгограда, Севастополя и Екатеринбурга в честь праздника.
2020-06-25T16:17
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Салюты озарили небо над городами России в честь 75-летия Победы

16:17 25.06.2020 (обновлено: 16:18 25.06.2020)
519
Праздничные салюты в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли практически по всей России. Торжественные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Смотрите на видео, какие фейерверки наблюдали жители Москвы, Новороссийска, Волгограда, Севастополя и Екатеринбурга в честь праздника.
1700219
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