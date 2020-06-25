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Эксперты рассказали, почему Пхеньян отложил военные действия против Сеула
"Отсрочка" лидером КНДР Ким Чен Ыном реализации планов Генштаба по военным мерам и агитационной кампании против Южной Кореи - не более чем временная передышка,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:47
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мун чжэ ин, ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Эксперты рассказали, почему Пхеньян отложил военные действия против Сеула

15:47 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 25 июн – РИА Новости. "Отсрочка" лидером КНДР Ким Чен Ыном реализации планов Генштаба по военным мерам и агитационной кампании против Южной Кореи - не более чем временная передышка, и Сеулу необходимо серьезно продумать свои следующие шаги, считают южнокорейские эксперты.
В среду стало известно, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 23 июня провел предварительное заседание пятой сессии Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи седьмого созыва, в ходе которого решил отложить представленный Генштабом план военных действий против Южной Кореи. После этого, по данным агентства Ренхап, северокорейские интернет-ресурсы начали удалять статьи с критикой южнокорейского правительства, а военные КНДР на границе демонтировали громкоговорители, которые только было начали устанавливать.
Эксперты расходятся во мнениях при оценке мотивов действий руководства КНДР. Кто-то считает, что Ким Чен Ын оценил усилия Сеула по запрету отправки в Северную Корею листовок и других вещей, нарушающих межкорейские договоренности. Другие отмечают, что Северная Корея могла просто не решиться на открытое противостояние, видя готовность Юга дать жесткий отпор. Кто-то полагает, что действия Севера - просто постановка с целью попугать Юг, в которой роль "плохого полицейского" была отведена сестре северокорейского руководителя Ким Е Чжон, а сам Ким Чен Ын выступил мудрым и рассудительным умиротворителем.
Как считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кеннам Ким Донеп, последняя версия является малоправдоподобной, поскольку указания по подрыву межкорейского офиса связи, перемещениям военных на границе и организации митингов, осуждающих действия Сеула, в северокорейской политической системе просто не могли даваться без согласования с высшим руководителем. Более убедительной, по его мнению, является попытка объяснить внезапную приостановку планов желанием посмотреть на то, какой будет реакция и дальнейшие действия Сеула, который уверял, что решительно настроен устранить все проблемные моменты в кратчайший срок. Однако нельзя исключать, что корректировка внешнеполитической линии Пхеньяна была вызвана и внутренними соображениями.
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"Северная Корея так просто не остановится. Возможно, они просто решили сами перевести дух, урегулировать напряжение и скорость (развития событий – ред.) внутри страны. В условиях, когда Пхеньян привержен идее "фронтального прорыва" с упором на экономике, для чего ему необходимо отправлять на стройки даже военных, чрезмерное нагнетание международной напряженности и перерастание ее в кризис может рассматриваться как негативный фактор", - пояснил Ким Дон Еп в комментарии, полученном РИА Новости.
Он отметил, что заявления южнокорейских военных и СМИ о том, что действия Ким Чен Ына – "хороший сигнал", "ожидаемы" и что еще есть надежда на контакт между лидерами двух стран, не имеют смысла в ситуации, когда ни одна линия связи между Югом и Севером не работает. После взрыва межкорейского офиса связи и начала организации масштабных антиюжнокорейских агиткампаний руководство КНДР не сможет просто заявить своим гражданам об отсрочке всех заявленных планов без весомых объяснений. Поэтому если южнокорейское правительство не уцепится за этот шанс и не начнет быстро реализовывать все обещанное, то для Пхеньяна это станет лишь еще более весомым поводом перейти к серьезным военным действиям.
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Как отметил Ким Дон Еп, помимо отсрочки военных акций на предварительном заседании Центральной военной комиссии рассматривались и "основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситься на пятую сессию ЦВК ТПК седьмого созыва, а также различные документы, отражающие государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны". При этом в сообщении отдельно упоминалось участие зампредседателя комиссии Ри Бенчхоля, который отвечает в партии за военную промышленность.
"Хотя представленный Генштабом план военных действий против Юга был отложен, остальные пункты повестки с высокой долей вероятности были приняты. И среди них, вероятно, были вопросы разработки новых вооружений для модернизации военного потенциала, а также демонстрации нового стратегического оружия, о котором уже говорилось на партийном пленуме в декабре прошлого года. В зависимости от того, когда пройдет пятая сессия ЦВК, Северная Корея может продемонстрировать разный характер военных действий. Поэтому нынешняя приостановка действий против Южной Кореи может наоборот быть связана с подготовкой к запускам БРПЛ или демонстрации новых стратегических вооружений, то есть военными действиями, направленными против США", - считает Ким Донеп.
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Впрочем, эксперт не отрицает и позитивного варианта, предполагающего, что изменение позиции Пхеньяна связано с тайными контактами, которые проводит Южная Корея, для того чтобы не допустить ухудшения ситуации. Но КНДР еще недавно заявляла, что им не о чем говорить с Сеулом, и в нарушение дипломатического этикета даже рассказала о тайном предложении администрации президента Мун Чжэ Ина провести переговоры, на которое было отвечено решительным отказом. Все это заставляет усомниться в возможности возобновлении диалога в нынешних условиях.
Директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан разделяет мнение, что вне зависимости от того, как отреагирует южнокорейское правительство, в ближайшее время ухудшение межкорейских отношений неизбежно, и пока что Северная Корея будет постепенно наращивать обмен и сотрудничество с Китаем и Россией. Но в будущем у Сеула будет шанс вернуть отношения в прежнее русло.
"Ким Чен Ын ранее уже проводил жесткую политику в отношении Юга, но когда считал, что это невыгодно для Северной Кореи, внезапно переходил к политике умиротворения, а потом снова возвращался к жесткой линии. Поэтому и сейчас есть шанс, что после окончательного сноса Кэсонского промышленного комплекса и всей южнокорейской инфраструктуры в туристической зоне Кымгансан Север вновь вернется к политике умиротворения. И Южной Корее нужно уже сейчас продумывать, как она будет восстанавливать доверие, снимать военную напряженность и налаживать межкорейские отношения", - подытожил эксперт.
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Мун Чжэ ИнКим Ё ЧжонКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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