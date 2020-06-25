Главы Татарстана и Пермского края проголосовали по поправкам

КАЗАНЬ/ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в четверг приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля, однако избирательные участки открылись для голосования уже 25 июня и будут работать в течение семи дней.
"Рустам Минниханов традиционно голосует на участке в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева - КАИ. Президент поинтересовался, как организована работа с учетом требований Роспотребнадзора. Ему доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима. Он обратил внимание на важность исполнения всех мер предосторожности. Затем Рустам Минниханов получил бюллетень и проголосовал", - сказала журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Ранее Минниханов отмечал, что в Татарстане при поддержке федерального центра и лично Владимира Путина реализуются масштабные программы, сегодня республика – регион-лидер по многим показателям. И поправки в Конституцию, по его словам, – это закрепление имеющихся достижений. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса большое значение приобрели поправки в части обеспечения доступной и качественной медицинской помощи, социальной защищенности граждан, отметил глава республики.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Пермского края, Махонин посетил избирательный участок, расположенный в пермской школе №7, которая специализируется на изучении иностранных языков.
"Воспользовался своим конституционным правом гражданина РФ, проголосовал за поправки. Хорошо помню историю принятия Конституции РФ, так как окончил университет по специальности "юриспруденция". У нас был отдельный предмет - "Конституционное право", и мне любопытно с профессиональной точки зрения воспользоваться этим правом. Процесс голосования завораживает, поэтому решил проголосовать на избирательном участке, а не пользоваться другими форматами", - поделился Махонин с журналистами после голосования.