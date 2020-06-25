Главы Татарстана и Пермского края проголосовали по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля, однако избирательные участки открылись для голосования уже 25 июня и будут работать в течение семи дней.

"Воспользовался своим конституционным правом гражданина РФ, проголосовал за поправки. Хорошо помню историю принятия Конституции РФ, так как окончил университет по специальности "юриспруденция". У нас был отдельный предмет - "Конституционное право", и мне любопытно с профессиональной точки зрения воспользоваться этим правом. Процесс голосования завораживает, поэтому решил проголосовать на избирательном участке, а не пользоваться другими форматами", - поделился Махонин с журналистами после голосования.