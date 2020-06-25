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Республика Татарстан
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Главы Татарстана и Пермского края проголосовали по поправкам
Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в четверг приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:26
республика татарстан
дмитрий махонин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рустам минниханов
владимир путин
пермский край
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РИА Новости
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дмитрий махонин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, владимир путин, пермский край, общество

Главы Татарстана и Пермского края проголосовали по поправкам

14:21 25.06.2020 (обновлено: 17:26 25.06.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ/ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в четверг приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля, однако избирательные участки открылись для голосования уже 25 июня и будут работать в течение семи дней.
Михаил Развожаев
Вчера, 13:55Голосование по поправкам в Конституцию
Глава Севастополя проголосовал по поправкам в Конституцию
"Рустам Минниханов традиционно голосует на участке в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева - КАИ. Президент поинтересовался, как организована работа с учетом требований Роспотребнадзора. Ему доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима. Он обратил внимание на важность исполнения всех мер предосторожности. Затем Рустам Минниханов получил бюллетень и проголосовал", - сказала журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Ранее Минниханов отмечал, что в Татарстане при поддержке федерального центра и лично Владимира Путина реализуются масштабные программы, сегодня республика – регион-лидер по многим показателям. И поправки в Конституцию, по его словам, – это закрепление имеющихся достижений. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса большое значение приобрели поправки в части обеспечения доступной и качественной медицинской помощи, социальной защищенности граждан, отметил глава республики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:15Голосование по поправкам в Конституцию
Песков проголосовал по поправкам в Конституцию
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Пермского края, Махонин посетил избирательный участок, расположенный в пермской школе №7, которая специализируется на изучении иностранных языков.
"Воспользовался своим конституционным правом гражданина РФ, проголосовал за поправки. Хорошо помню историю принятия Конституции РФ, так как окончил университет по специальности "юриспруденция". У нас был отдельный предмет - "Конституционное право", и мне любопытно с профессиональной точки зрения воспользоваться этим правом. Процесс голосования завораживает, поэтому решил проголосовать на избирательном участке, а не пользоваться другими форматами", - поделился Махонин с журналистами после голосования.
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Республика ТатарстанДмитрий МахонинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам МиннихановВладимир ПутинПермский крайОбщество
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