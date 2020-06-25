ДНР начала пропуск граждан с подконтрольной Киеву территории

Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта через контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Позже было принято решение частично возобновить перемещение граждан на определённых условиях.

В настоящее время желающие попасть на территорию самопровозглашенной ДНР проходят санитарную обработку автомобилей и заполняют анкеты, также проводиться измерение температуры тела. После прохождения пограничной зоны все приехавшие будут размещены на двухнедельный карантин в лечебном учреждении, передаёт корреспондент РИА Новости.