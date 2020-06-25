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ДНР начала пропуск граждан с подконтрольной Киеву территории
Самопровозглашенная Донецкая народная республика начала пропускать граждан с территории, контролируемой Киевом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:46
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

ДНР начала пропуск граждан с подконтрольной Киеву территории

12:46 25.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика начала пропускать граждан с территории, контролируемой Киевом, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта через контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Позже было принято решение частично возобновить перемещение граждан на определённых условиях.
В настоящее время желающие попасть на территорию самопровозглашенной ДНР проходят санитарную обработку автомобилей и заполняют анкеты, также проводиться измерение температуры тела. После прохождения пограничной зоны все приехавшие будут размещены на двухнедельный карантин в лечебном учреждении, передаёт корреспондент РИА Новости.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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