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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200625/1573456955.html
Польша планирует за счет АЭС закрыть 20% потребностей в электроэнергетике
Польша планирует вырабатывать около 20% электроэнергии за счет атомных реакторов, которые намерена построить, заявил уполномоченный правительства по вопросам... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:34
ядерные технологии
анджей дуда
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
анджей дуда, польша

Польша планирует за счет АЭС закрыть 20% потребностей в электроэнергетике

12:34 25.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолная копия щита управления энергоблока АЭС
Полная копия щита управления энергоблока АЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Полная копия щита управления энергоблока АЭС. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польша планирует вырабатывать около 20% электроэнергии за счет атомных реакторов, которые намерена построить, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее президент страны Анджей Дуда во время визита в США заявил, что Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше. По его словам, компании, которые будут задействованы в проекте, уже выбраны.
Говоря о планируемых объемах выработки атомной электроэнергии, Наимский отметил: "Это зависит от общего спроса на энергоносители в перспективе 2040-45 годов. Мы прогнозируем, что это может быть около 20%. Не будет так, что всю энергетику в Польше мы переведем на атомную".
Он уточнил, что Польша намерена построить ядерные реакторы для выработки 6-9 гигаватт электроэнергии. "Это вопрос строительства от 6 до 9 гигаватт мощности атомных электростанций", - сказал Наимский.
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Представитель правительства считает, что выбор американского партнера обусловлен тем, что он может принять финансовое участие в реализации проекта. "Мы ищем партнера, который будет также финансово участвовать в этом предприятии, который будет строить с нами, а также оставаться с нами в течение длительного срока эксплуатации. Таких партнеров в мире мало. Здесь американский партнер - очень хороший выбор", - пояснил он.
При этом Наимский не стал отвечать на вопрос, о какой американской компании идет речь в качестве партнера - Westinghouse или Hitachi. Он уточнил, что с польской стороны это будет специальный субъект – компания, принадлежащая государству.
Также Наимский не ответил на вопрос о месте строительства будущей АЭС. "Мы не даем подробностей на данный момент. В то же время, работа по локализации и экологическим условиям очень продвинута", - сказал он. Представитель правительства предположил, что примерно через год сможет дать ответы на вопросы, касающиеся подрядчика, места и сроков строительства польской АЭС.
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Ядерные технологииАнджей ДудаПольша
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