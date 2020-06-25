https://ria.ru/20200625/1573456955.html
Польша планирует за счет АЭС закрыть 20% потребностей в электроэнергетике
Польша планирует вырабатывать около 20% электроэнергии за счет атомных реакторов, которые намерена построить, заявил уполномоченный правительства по вопросам... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:34
2020-06-25T12:34
ядерные технологии
анджей дуда
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155840/77/1558407701_0:341:3034:2048_1400x0_80_0_0_4b825034ab105014e9ce386bca2a8ffc.jpg
https://ria.ru/20200514/1571389269.html
3
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155840/77/1558407701_0:341:3034:2048_1400x0_80_0_0_4b825034ab105014e9ce386bca2a8ffc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155840/77/1558407701_303:0:3034:2048_1400x0_80_0_0_ef743a38ce094416d87d05ca805f92b3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155840/77/1558407701_986:0:3034:2048_1400x0_80_0_0_d4ba9401c629017c7aea7babbe1f47cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, польша
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польша
планирует вырабатывать около 20% электроэнергии за счет атомных реакторов, которые намерена построить, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM
.
Ранее президент страны Анджей Дуда во время визита в США заявил, что Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше. По его словам, компании, которые будут задействованы в проекте, уже выбраны.
Говоря о планируемых объемах выработки атомной электроэнергии, Наимский отметил: "Это зависит от общего спроса на энергоносители в перспективе 2040-45 годов. Мы прогнозируем, что это может быть около 20%. Не будет так, что всю энергетику в Польше мы переведем на атомную".
Он уточнил, что Польша намерена построить ядерные реакторы для выработки 6-9 гигаватт электроэнергии. "Это вопрос строительства от 6 до 9 гигаватт мощности атомных электростанций", - сказал Наимский.
Представитель правительства считает, что выбор американского партнера обусловлен тем, что он может принять финансовое участие в реализации проекта. "Мы ищем партнера, который будет также финансово участвовать в этом предприятии, который будет строить с нами, а также оставаться с нами в течение длительного срока эксплуатации. Таких партнеров в мире мало. Здесь американский партнер - очень хороший выбор", - пояснил он.
При этом Наимский не стал отвечать на вопрос, о какой американской компании идет речь в качестве партнера - Westinghouse или Hitachi. Он уточнил, что с польской стороны это будет специальный субъект – компания, принадлежащая государству.
Также Наимский не ответил на вопрос о месте строительства будущей АЭС. "Мы не даем подробностей на данный момент. В то же время, работа по локализации и экологическим условиям очень продвинута", - сказал он. Представитель правительства предположил, что примерно через год сможет дать ответы на вопросы, касающиеся подрядчика, места и сроков строительства польской АЭС.