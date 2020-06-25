Польша планирует за счет АЭС закрыть 20% потребностей в электроэнергетике

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польша планирует вырабатывать около 20% электроэнергии за счет атомных реакторов, которые намерена построить, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM

Ранее президент страны Анджей Дуда во время визита в США заявил, что Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше. По его словам, компании, которые будут задействованы в проекте, уже выбраны.

Говоря о планируемых объемах выработки атомной электроэнергии, Наимский отметил: "Это зависит от общего спроса на энергоносители в перспективе 2040-45 годов. Мы прогнозируем, что это может быть около 20%. Не будет так, что всю энергетику в Польше мы переведем на атомную".

Он уточнил, что Польша намерена построить ядерные реакторы для выработки 6-9 гигаватт электроэнергии. "Это вопрос строительства от 6 до 9 гигаватт мощности атомных электростанций", - сказал Наимский.

Представитель правительства считает, что выбор американского партнера обусловлен тем, что он может принять финансовое участие в реализации проекта. "Мы ищем партнера, который будет также финансово участвовать в этом предприятии, который будет строить с нами, а также оставаться с нами в течение длительного срока эксплуатации. Таких партнеров в мире мало. Здесь американский партнер - очень хороший выбор", - пояснил он.

При этом Наимский не стал отвечать на вопрос, о какой американской компании идет речь в качестве партнера - Westinghouse или Hitachi. Он уточнил, что с польской стороны это будет специальный субъект – компания, принадлежащая государству.