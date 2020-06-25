В атмосферу Земли за полгода вошло около тысячи метеоров

Такие данные, уточнили в НИИЯФ, были подготовлены и озвучены в ходе прошедшего в онлайн-режиме в институте в июне 27-го совещания международной коллаборации JEM-EUSO. В телеконференции приняли участие около 100 ученых, аспирантов и студентов коллаборации. В ходе обсуждений были представлены новые результаты эксперимента "УФ атмосфера", проводимого на борту МКС: первые карты ультрафиолетового свечения ночной атмосферы, примеры транзиентных световых явлений типа "эльф".