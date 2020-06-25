В атмосферу Земли за полгода вошло около тысячи метеоров

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 1000 метеоров вошло в атмосферу Земли за полгода, выяснил находящийся на борту российского сегмента Международной космической станции научный прибор эксперимента "УФ атмосфера", сообщили РИА Новости в НИИ ядерной физики (НИИЯФ) МГУ.
"За полгода работы прибора было зарегистрировано около 1000 метеоров", - сообщили в институте.
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Такие данные, уточнили в НИИЯФ, были подготовлены и озвучены в ходе прошедшего в онлайн-режиме в институте в июне 27-го совещания международной коллаборации JEM-EUSO. В телеконференции приняли участие около 100 ученых, аспирантов и студентов коллаборации. В ходе обсуждений были представлены новые результаты эксперимента "УФ атмосфера", проводимого на борту МКС: первые карты ультрафиолетового свечения ночной атмосферы, примеры транзиентных световых явлений типа "эльф".
Телескоп был доставлен на МКС в августе 2019 года на беспилотном корабле "Союз МС-14". В октябре российский космонавт Олег Скрипочка установил научную аппаратуру космического эксперимента "УФ атмосфера" (Mini-EUSO) на иллюминатор служебного модуля "Звезда" на МКС. Телескоп создан сотрудниками НИИЯФ МГУ, студентами физического факультета МГУ и их итальянскими коллегами из Университета "Тор Вергата" в рамках международной коллаборации JEM-EUSO.
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