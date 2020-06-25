Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Математики Стокгольмского университета Том Бриттон и Питер Трапман проанализировали уровень социальной активности людей, имеющих антитела к коронавирусу, и построили модель распространения вируса. По их мнению, коллективный иммунитет, спровоцированный перенесенным заболеванием, может сформироваться, если антитела будут у 43 процентов населения. Это значительно ниже, чем 60 процентов, когда иммунитет формируется через вакцинацию, отмечают ученые.