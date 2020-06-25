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Распространение нового коронавируса
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Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу
Шведские математики вычислили, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы антитела сформировались у 40-45 процентов... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:58
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, швеция, стокгольм (город)

Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу

12:21 25.06.2020 (обновлено: 13:58 25.06.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 25 июн — РИА Новости. Шведские математики вычислили, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы антитела сформировались у 40-45 процентов населения, а не у 60, как считалось раньше. Статья с их выводами опубликована в журнале Science.
Математики Стокгольмского университета Том Бриттон и Питер Трапман проанализировали уровень социальной активности людей, имеющих антитела к коронавирусу, и построили модель распространения вируса. По их мнению, коллективный иммунитет, спровоцированный перенесенным заболеванием, может сформироваться, если антитела будут у 43 процентов населения. Это значительно ниже, чем 60 процентов, когда иммунитет формируется через вакцинацию, отмечают ученые.
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"Наше исследование показывает, что иммунитет, формирующийся через распространение заболевания, не так равномерно распределен, как при вакцинации. Людей, имеющих иммунитет, больше среди социально активных групп с большим числом социальных контактов. Таким образом, иммунитет распределен в обществе более эффективно и для формирования коллективного иммунитета необходим меньший процент защищенного населения", — пояснил Том Бриттон в интервью изданию Life Science Sweden.
С 15 июня все жители региона Стокгольм могут сдать тест на антитела к коронавирусу. До этого анализ делали только людям из группы риска, медикам и сотрудникам экстренных служб.
По данным Каролинского медицинского института, сейчас антитела есть у более чем 17 процентов сдавших тест.
Всего в Швеции зафиксировано более 62 тысяч случаев COVID-19, более пяти тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА НаукаШвецияСтокгольм (город)
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