https://ria.ru/20200625/1573455937.html
Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу
Шведские математики вычислили, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы антитела сформировались у 40-45 процентов... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:21
2020-06-25T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
швеция
стокгольм (город)
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коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, швеция, стокгольм (город)
СТОКГОЛЬМ, 25 июн — РИА Новости.
Шведские математики вычислили, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу
необходимо, чтобы антитела сформировались у 40-45 процентов населения, а не у 60, как считалось раньше. Статья с их выводами опубликована в журнале Science
.
Математики Стокгольмского университета Том Бриттон и Питер Трапман проанализировали уровень социальной активности людей, имеющих антитела к коронавирусу, и построили модель распространения вируса. По их мнению, коллективный иммунитет, спровоцированный перенесенным заболеванием, может сформироваться, если антитела будут у 43 процентов населения. Это значительно ниже, чем 60 процентов, когда иммунитет формируется через вакцинацию, отмечают ученые.
"Наше исследование показывает, что иммунитет, формирующийся через распространение заболевания, не так равномерно распределен, как при вакцинации. Людей, имеющих иммунитет, больше среди социально активных групп с большим числом социальных контактов. Таким образом, иммунитет распределен в обществе более эффективно и для формирования коллективного иммунитета необходим меньший процент защищенного населения", — пояснил Том Бриттон в интервью изданию Life Science Sweden
.
С 15 июня все жители региона Стокгольм могут сдать тест на антитела к коронавирусу. До этого анализ делали только людям из группы риска, медикам и сотрудникам экстренных служб.
По данным Каролинского медицинского института, сейчас антитела есть у более чем 17 процентов сдавших тест.
Всего в Швеции
зафиксировано более 62 тысяч случаев COVID-19, более пяти тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.