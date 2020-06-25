Таможня пресекла незаконный вывоз стали атомной подлодки в Китай

Также было установлено, что лом металлов приобретен на судоремонтном заводе-изготовителе в рамках аукциона. Для участия в нем директор компании-экспортера воспользовался лицензией компании, имеющей разрешение на участие в таких торгах, а лом стали данной марки относится к металлам, которые путем плавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при создании военной техники.