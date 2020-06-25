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Таможня пресекла незаконный вывоз стали атомной подлодки в Китай
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ совместно с ФСБ задержали более 100 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки при попытке его вывоза в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:01
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
китай
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), китай, приморский край, происшествия

Таможня пресекла незаконный вывоз стали атомной подлодки в Китай

12:01 25.06.2020
16655
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ в зале международного аэропорта "Домодедово"
Сотрудник таможенной службы РФ в зале международного аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ совместно с ФСБ задержали более 100 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки при попытке его вывоза в Китай, сообщает ведомство.
"106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю при попытке его вывоза в Китай без лицензии", - говорится в сообщении ФТС.
По данным ведомства, зарегистрированная во Владивостоке компания в 2018 году подала во Владивостокский центр электронного декларирования декларацию на экспорт четырех контейнеров с ломом черных металлов. В ходе проверки таможенники установили, что под видом обычного лома злоумышленники пытались экспортировать сталь, полученную в результате разделки корпуса подводной лодки.
Также было установлено, что лом металлов приобретен на судоремонтном заводе-изготовителе в рамках аукциона. Для участия в нем директор компании-экспортера воспользовался лицензией компании, имеющей разрешение на участие в таких торгах, а лом стали данной марки относится к металлам, которые путем плавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при создании военной техники.
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"Перемещение такой продукции через границу возможно только при наличии лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Лицензия выдается специализированным государственным организациям, получившим в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении такой продукции. Данная компания-экспортер в ФСВТС России за лицензией не обращалась. Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении директора компании-экспортера уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК", - сказано в релизе.
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КитайПриморский крайПроисшествия
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