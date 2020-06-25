Книги с рук, долги, атмосфера. Как живут независимые книжные?

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ЯсноПонятно Книги с рук, долги, атмосфера. Как живут независимые книжные?

Зайти в книжный просто "посмотреть", потом — за атмосферой, потом, чтобы перекинуться парой фраз с продавцом и по его совету взять что-то редкое или особенное. А потом подарить свою книгу, чтобы она нашла нового читателя. Что такое независимый книжный? Как он создаёт вокруг себя целое комьюнити? И можно ли вообще заработать, продавая книги?