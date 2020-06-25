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https://ria.ru/20200625/1573443819.html
Книги с рук, долги, атмосфера. Как живут независимые книжные?
Зайти в книжный просто "посмотреть", потом — за атмосферой, потом, чтобы перекинуться парой фраз с продавцом и по его совету взять что-то редкое или особенное. А потом подарить свою книгу, чтобы она нашла нового читателя. Что такое независимый книжный? Как он создаёт вокруг себя целое комьюнити? И можно ли вообще заработать, продавая книги?
2020-06-25T12:15
яснопонятно
подкаст
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Книги с рук, долги, атмосфера. Как живут независимые книжные?
Зайти в книжный просто "посмотреть", потом — за атмосферой, потом, чтобы перекинуться парой фраз с продавцом и по его совету взять что-то редкое или особенное. А потом подарить свою книгу, чтобы она нашла нового читателя. Что такое независимый книжный? Как он создаёт вокруг себя целое комьюнити? И можно ли вообще заработать, продавая книги?
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аудио, подкаст

Книги с рук, долги, атмосфера. Как живут независимые книжные?

12:00 25.06.2020 (обновлено: 12:15 25.06.2020)
317
ЯсноПонятно
Книги с рук, долги, атмосфера. Как живут независимые книжные?
Вчера, 12:00
Зайти в книжный просто "посмотреть", потом — за атмосферой, потом, чтобы перекинуться парой фраз с продавцом и по его совету взять что-то редкое или особенное. А потом подарить свою книгу, чтобы она нашла нового читателя. Что такое независимый книжный? Как он создаёт вокруг себя целое комьюнити? И можно ли вообще заработать, продавая книги?
Как некоторая букинистика может стоить десятки тысяч рублей, если это просто подержанные книги, которые уже кто-то прочёл десятки раз? Разве книги должны быть еще дороже, если они и так недешёвые? А ещё почему независимый книжный — это книжный, от которого ничего не зависит, объясняет основатель магазина "Ходасевич" Стас Гайворонский.
Сооснователь детского книжного "Маршак" в Москве Наташа Платонова рассказывает, как они пережили карантин, а основатель магазина "Йозеф Кнехт" в Екатеринбурге Сергей Соловьев объясняет, как книжный может стать городской легендой и где легче делать такой бизнес — в Москве или в регионах.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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