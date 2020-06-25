Книги с рук, долги, атмосфера. Как живут независимые книжные?

Как некоторая букинистика может стоить десятки тысяч рублей, если это просто подержанные книги, которые уже кто-то прочёл десятки раз? Разве книги должны быть еще дороже, если они и так недешёвые? А ещё почему независимый книжный — это книжный, от которого ничего не зависит, объясняет основатель магазина "Ходасевич" Стас Гайворонский.
Сооснователь детского книжного "Маршак" в Москве Наташа Платонова рассказывает, как они пережили карантин, а основатель магазина "Йозеф Кнехт" в Екатеринбурге Сергей Соловьев объясняет, как книжный может стать городской легендой и где легче делать такой бизнес — в Москве или в регионах.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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