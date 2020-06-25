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Названы победители фотоконкурса "Снимай науку!"
Лучших авторов снимков живой природы и вещей, а также людей из мира науки, назвали организаторы фотоконкурса "Снимай науку!". Некоторые из этих работ станут... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T08:21
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Названы победители фотоконкурса "Снимай науку!"

08:04 25.06.2020 (обновлено: 08:21 25.06.2020)
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© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Бриллиант, автор Pavel.Somov
Бриллиант, автор Pavel.Somov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лучших авторов снимков живой природы и вещей, а также людей из мира науки, назвали организаторы фотоконкурса "Снимай науку!". Некоторые из этих работ станут дополнением к статьям "Википедии". Удивительные изображения будут показаны и на международных выставках, и в парках разных городов России.
Зрители увидят бриллиант под необычным ракурсом, людей, находящихся на пороге новых научных открытий, спустятся на морское дно, познакомятся с его обитателями и обнаружат множество красок мира, скрытых от повседневного взгляда.
Микромир науки может понаблюдать каждый благодаря конкурсу, организованному телеканалом "Наука" совместно с "Викимедиа РУ". Четвертый год подряд журналисты, ученые и студенты боролись за звание лучших в нескольких номинациях. В этом сезоне, несмотря на эпидемию и связанные с ней сложности, участие в конкурсе принял 561 человек: прислали более 3000 работ.

Для уже состоявшихся ученых проект "Снимай науку!" – хорошая возможность рассказать и наглядно показать свою работу широкой аудитории. И разделить этот, порой очень закрытый, научный мир со зрителями", – поделилась мнением Мария Семенова, главный редактор телеканала "Наука".

Она рассказала, что для студентов и молодых специалистов этот конкурс – возможность заявить о своих интересах и показать тот научный аспект, который их увлекает.
Номинации фотосостязания сформированы так, чтобы участники могли с помощью камеры и таланта показать свою сферу интересов понятным для далеких от науки зрителей способом.
Победителей определило компетентное жюри в каждой из шести номинаций.

Что ждет зрителей

Привычные джинсы и нейлон под микроскопом, украшения, надоедливые, но такие необычайно красивые водоросли и кораллы, лес в миниатюре – все это можно будет увидеть на телеканале "Наука" и стендах московских парков.
Тех, кто тоже увлекается наукой, но еще не пробовал участвовать в соревновании, наверняка заворожит вольвокс из номинации "Нефото" – это вид зеленых пресноводных водорослей, и каждая отдельная сфера может содержать несколько тысяч отдельных клеток. Внешний слой состоит из соматических клеток, способных перемещать всю колонию к свету. Кому-то приглянется поперечный срез листа Pinus от автора Анатолия Михальцова, другим понравятся портреты насекомых от участницы Retro Lenses. Работы вышеназванных двух авторов больше других понравились Андрею Савинскому, победителю в категории "Микроизображение".
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky
Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky
1 из 17
Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov
Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov
2 из 17
Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Будущий лес, автор Mikhail Kapychka
Будущий лес, автор Mikhail Kapychka
3 из 17
Будущий лес, автор Mikhail Kapychka
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov
Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov
4 из 17
Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Пиритизация, автор HildLSmith
Пиритизация, автор HildLSmith
5 из 17
Пиритизация, автор HildLSmith
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov
Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov
6 из 17
Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab
Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab
7 из 17
Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev
Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev
8 из 17
Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Спектроскоп, автор Boris Lobastov
Спектроскоп, автор Boris Lobastov
9 из 17
Спектроскоп, автор Boris Lobastov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov
Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov
10 из 17
Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses
Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses
11 из 17
Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses
Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses
12 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses
Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses
13 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov
Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov
14 из 17
Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses
Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses
15 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова
Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова
16 из 17
Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov
Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov
17 из 17
Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
1 из 17
Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
2 из 17
Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
3 из 17
Будущий лес, автор Mikhail Kapychka
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
4 из 17
Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
5 из 17
Пиритизация, автор HildLSmith
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
6 из 17
Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
7 из 17
Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
8 из 17
Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
9 из 17
Спектроскоп, автор Boris Lobastov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
10 из 17
Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
11 из 17
Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
12 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
13 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
14 из 17
Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
15 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
16 из 17
Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
17 из 17
Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
"О конкурсе мне рассказал друг, Александр Клепнев, который не раз становился призером, и я тоже стал участвовать. Моя микрофотография – про личинку комара рода Коретра. Чтобы ее сделать, потребовалась склейка из восьми фото на большем увеличении. А для четкости изображения было использовано наложение около 30 снимков с разным фокусом в каждом фрагменте панорамы. Я применил смесь методов темного поля и поляризации, чтобы получить красочную и информативную картинку", – прокомментировал свой третий триумф Андрей Савинский.
Для любителей живых существ организаторами была создана номинация "Природа", победители которой покажут оптику паука-скакуна, зарождающийся лес и коралл в ультрафиолете.
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Ну а для углубленного внимания интерес представят спектроскоп, изготовленный в домашних условиях из спичечного коробка и DVD-диска, и запечатленный процесс пиритизации – замещение мягких и твердых тканей растений или животных сульфидами.
Небезразличной для многих будет возможность познакомиться с "Людьми в науке". Так, Андрей Черногородов покажет исследование вихревых полей в оптических резонаторах и фотографию Марка Стругацкого, профессора Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. А команда НОЦ ФМН продемонстрирует процессе сборки криогенной части квантового компьютера.

Иллюстрация вместо тысячи слов и польза на много лет

За годы проведения конкурса "Снимай науку!" организаторы получили тысячи высококачественных фотографий. И каждый раз встречаются те, кто тоже хочет попробовать свои силы уже после подведения итогов в основных номинациях. Для тех, кто хочет показать науку в видеоформате, был создан второй этап конкурса: организаторы продолжают принимать работы до 15 сентября в номинациях "Профессионалы", "Любители" и "Дети". Лучшие фрагменты видео попадут в эфир, а один из участников конкурса может стать ведущим телеканала "Наука". Подробности подачи заявок опубликованы на сайте.

Для понимания сложных научных тем очень важна наглядность – одна иллюстрация может оказаться лучше тысяч слов!", – отметил Станислав Козловский, исполнительный директор WikiMedia.

Он подчеркнул особенность конкурса: она в том, что все фотографии отдаются авторами под свободной лицензией. Благодаря этому множество статьей "Википедии" дополняются картинками, а миллионы людей по всему миру, читая их, обогащают свой ум и передают знания.
Проект "Снимай науку!" был создан в 2017 году телеканалом "Наука" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
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