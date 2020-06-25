Названы победители фотоконкурса "Снимай науку!"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лучших авторов снимков живой природы и вещей, а также людей из мира науки, назвали организаторы фотоконкурса "Снимай науку!". Некоторые из этих работ станут дополнением к статьям "Википедии". Удивительные изображения будут показаны и на международных выставках, и в парках разных городов России.
Зрители увидят бриллиант под необычным ракурсом, людей, находящихся на пороге новых научных открытий, спустятся на морское дно, познакомятся с его обитателями и обнаружат множество красок мира, скрытых от повседневного взгляда.
Микромир науки может понаблюдать каждый благодаря конкурсу, организованному телеканалом "Наука" совместно с "Викимедиа РУ". Четвертый год подряд журналисты, ученые и студенты боролись за звание лучших в нескольких номинациях. В этом сезоне, несмотря на эпидемию и связанные с ней сложности, участие в конкурсе принял 561 человек: прислали более 3000 работ.
Для уже состоявшихся ученых проект "Снимай науку!" – хорошая возможность рассказать и наглядно показать свою работу широкой аудитории. И разделить этот, порой очень закрытый, научный мир со зрителями", – поделилась мнением Мария Семенова, главный редактор телеканала "Наука".
Она рассказала, что для студентов и молодых специалистов этот конкурс – возможность заявить о своих интересах и показать тот научный аспект, который их увлекает.
Номинации фотосостязания сформированы так, чтобы участники могли с помощью камеры и таланта показать свою сферу интересов понятным для далеких от науки зрителей способом.
Победителей определило компетентное жюри в каждой из шести номинаций.
Что ждет зрителей
Привычные джинсы и нейлон под микроскопом, украшения, надоедливые, но такие необычайно красивые водоросли и кораллы, лес в миниатюре – все это можно будет увидеть на телеканале "Наука" и стендах московских парков.
Тех, кто тоже увлекается наукой, но еще не пробовал участвовать в соревновании, наверняка заворожит вольвокс из номинации "Нефото" – это вид зеленых пресноводных водорослей, и каждая отдельная сфера может содержать несколько тысяч отдельных клеток. Внешний слой состоит из соматических клеток, способных перемещать всю колонию к свету. Кому-то приглянется поперечный срез листа Pinus от автора Анатолия Михальцова, другим понравятся портреты насекомых от участницы Retro Lenses. Работы вышеназванных двух авторов больше других понравились Андрею Савинскому, победителю в категории "Микроизображение".
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky
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Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov
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Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Будущий лес, автор Mikhail Kapychka
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Будущий лес, автор Mikhail Kapychka
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov
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Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Пиритизация, автор HildLSmith
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Пиритизация, автор HildLSmith
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov
6 из 17
Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab
7 из 17
Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev
8 из 17
Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Спектроскоп, автор Boris Lobastov
9 из 17
Спектроскоп, автор Boris Lobastov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov
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Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses
11 из 17
Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses
12 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses
13 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov
14 из 17
Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses
15 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова
16 из 17
Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov
17 из 17
Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
1 из 17
Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
2 из 17
Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
3 из 17
Будущий лес, автор Mikhail Kapychka
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
4 из 17
Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
5 из 17
Пиритизация, автор HildLSmith
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
6 из 17
Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
7 из 17
Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
8 из 17
Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
9 из 17
Спектроскоп, автор Boris Lobastov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
10 из 17
Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
11 из 17
Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
12 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
13 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
14 из 17
Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
15 из 17
Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
16 из 17
Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
17 из 17
Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov
© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"
"О конкурсе мне рассказал друг, Александр Клепнев, который не раз становился призером, и я тоже стал участвовать. Моя микрофотография – про личинку комара рода Коретра. Чтобы ее сделать, потребовалась склейка из восьми фото на большем увеличении. А для четкости изображения было использовано наложение около 30 снимков с разным фокусом в каждом фрагменте панорамы. Я применил смесь методов темного поля и поляризации, чтобы получить красочную и информативную картинку", – прокомментировал свой третий триумф Андрей Савинский.
Для любителей живых существ организаторами была создана номинация "Природа", победители которой покажут оптику паука-скакуна, зарождающийся лес и коралл в ультрафиолете.
Ну а для углубленного внимания интерес представят спектроскоп, изготовленный в домашних условиях из спичечного коробка и DVD-диска, и запечатленный процесс пиритизации – замещение мягких и твердых тканей растений или животных сульфидами.
Небезразличной для многих будет возможность познакомиться с "Людьми в науке". Так, Андрей Черногородов покажет исследование вихревых полей в оптических резонаторах и фотографию Марка Стругацкого, профессора Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. А команда НОЦ ФМН продемонстрирует процессе сборки криогенной части квантового компьютера.
Иллюстрация вместо тысячи слов и польза на много лет
За годы проведения конкурса "Снимай науку!" организаторы получили тысячи высококачественных фотографий. И каждый раз встречаются те, кто тоже хочет попробовать свои силы уже после подведения итогов в основных номинациях. Для тех, кто хочет показать науку в видеоформате, был создан второй этап конкурса: организаторы продолжают принимать работы до 15 сентября в номинациях "Профессионалы", "Любители" и "Дети". Лучшие фрагменты видео попадут в эфир, а один из участников конкурса может стать ведущим телеканала "Наука". Подробности подачи заявок опубликованы на сайте.
Для понимания сложных научных тем очень важна наглядность – одна иллюстрация может оказаться лучше тысяч слов!", – отметил Станислав Козловский, исполнительный директор WikiMedia.
Он подчеркнул особенность конкурса: она в том, что все фотографии отдаются авторами под свободной лицензией. Благодаря этому множество статьей "Википедии" дополняются картинками, а миллионы людей по всему миру, читая их, обогащают свой ум и передают знания.
Проект "Снимай науку!" был создан в 2017 году телеканалом "Наука" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.