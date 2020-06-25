Названы победители фотоконкурса "Снимай науку!"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лучших авторов снимков живой природы и вещей, а также людей из мира науки, назвали организаторы фотоконкурса "Снимай науку!". Некоторые из этих работ станут дополнением к статьям "Википедии". Удивительные изображения будут показаны и на международных выставках, и в парках разных городов России.

Зрители увидят бриллиант под необычным ракурсом, людей, находящихся на пороге новых научных открытий, спустятся на морское дно, познакомятся с его обитателями и обнаружат множество красок мира, скрытых от повседневного взгляда.

Микромир науки может понаблюдать каждый благодаря конкурсу, организованному телеканалом "Наука" совместно с "Викимедиа РУ". Четвертый год подряд журналисты, ученые и студенты боролись за звание лучших в нескольких номинациях. В этом сезоне, несмотря на эпидемию и связанные с ней сложности, участие в конкурсе принял 561 человек: прислали более 3000 работ.

Для уже состоявшихся ученых проект "Снимай науку!" – хорошая возможность рассказать и наглядно показать свою работу широкой аудитории. И разделить этот, порой очень закрытый, научный мир со зрителями", – поделилась мнением Мария Семенова, главный редактор телеканала "Наука".

Она рассказала, что для студентов и молодых специалистов этот конкурс – возможность заявить о своих интересах и показать тот научный аспект, который их увлекает.

Номинации фотосостязания сформированы так, чтобы участники могли с помощью камеры и таланта показать свою сферу интересов понятным для далеких от науки зрителей способом.

Победителей определило компетентное жюри в каждой из шести номинаций.

Что ждет зрителей

Привычные джинсы и нейлон под микроскопом, украшения, надоедливые, но такие необычайно красивые водоросли и кораллы, лес в миниатюре – все это можно будет увидеть на телеканале "Наука" и стендах московских парков.

Тех, кто тоже увлекается наукой, но еще не пробовал участвовать в соревновании, наверняка заворожит вольвокс из номинации "Нефото" – это вид зеленых пресноводных водорослей, и каждая отдельная сфера может содержать несколько тысяч отдельных клеток. Внешний слой состоит из соматических клеток, способных перемещать всю колонию к свету. Кому-то приглянется поперечный срез листа Pinus от автора Анатолия Михальцова, другим понравятся портреты насекомых от участницы Retro Lenses. Работы вышеназванных двух авторов больше других понравились Андрею Савинскому, победителю в категории "Микроизображение".

© Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky 1 из 17 Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov 2 из 17 Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Будущий лес, автор Mikhail Kapychka 3 из 17 Будущий лес, автор Mikhail Kapychka © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov 4 из 17 Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Пиритизация, автор HildLSmith 5 из 17 Пиритизация, автор HildLSmith © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov 6 из 17 Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab 7 из 17 Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev 8 из 17 Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Спектроскоп, автор Boris Lobastov 9 из 17 Спектроскоп, автор Boris Lobastov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov 10 из 17 Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses 11 из 17 Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses 12 из 17 Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses 13 из 17 Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov 14 из 17 Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses 15 из 17 Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова 16 из 17 Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov 17 из 17 Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 1 из 17 Личинка комара Коретра. Темное поле + поляризация, автор Andrei Savitsky © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 2 из 17 Коралл в ультрафиолете, автор Gribkov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 3 из 17 Будущий лес, автор Mikhail Kapychka © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 4 из 17 Оптика паука-скакуна (лат. Salticidae), автор Gribkov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 5 из 17 Пиритизация, автор HildLSmith © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 6 из 17 Исследование вихревых полей в оптических резонаторах, автор Andrey Chernogorodov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 7 из 17 Команда НОЦ ФМН в процессе сборки криогенной части квантового компьютера, которая обеспечивает охлаждение сверхпроводниковых процессоров почти до температуры абсолютного нуля (-273,1ºС), автор FMNLab © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 8 из 17 Джинсовая ткань, марля, нейлон под микроскопом, автор Alexander Klepnev © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 9 из 17 Спектроскоп, автор Boris Lobastov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 10 из 17 Поперечный срез листа Pinus, автор Anatoly Mikhaltsov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 11 из 17 Детализированный портрет сибирской кобылки (Gomphocerus sibiricus), автор Retro Lenses © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 12 из 17 Экстремально резкий и детальный портрет бабочки-боярышницы (лат. Aporia crataegi), автор Retro Lenses © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 13 из 17 Экстремально резкий и детальный портрет комара-долгоножки, автор: Retro Lenses © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 14 из 17 Поверхность катода Шоттки после длительного использования, автор Pavel.Somov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 15 из 17 Экстремально резкий и детальный портрет ночной бабочки медведицы-кайя (Arctia caja), автор Retro Lenses © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 16 из 17 Локуль коловратки Keratella cochlearis, автор Анна Титова © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука" 17 из 17 Стругацкий Марк Борисович в своей лаборатории, профессор, доктор физико-математических наук Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, автор Andrey Chernogorodov © Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала "Наука"

"О конкурсе мне рассказал друг, Александр Клепнев, который не раз становился призером, и я тоже стал участвовать. Моя микрофотография – про личинку комара рода Коретра. Чтобы ее сделать, потребовалась склейка из восьми фото на большем увеличении. А для четкости изображения было использовано наложение около 30 снимков с разным фокусом в каждом фрагменте панорамы. Я применил смесь методов темного поля и поляризации, чтобы получить красочную и информативную картинку", – прокомментировал свой третий триумф Андрей Савинский.

Для любителей живых существ организаторами была создана номинация "Природа", победители которой покажут оптику паука-скакуна, зарождающийся лес и коралл в ультрафиолете.

Ну а для углубленного внимания интерес представят спектроскоп, изготовленный в домашних условиях из спичечного коробка и DVD-диска, и запечатленный процесс пиритизации – замещение мягких и твердых тканей растений или животных сульфидами.

Небезразличной для многих будет возможность познакомиться с "Людьми в науке". Так, Андрей Черногородов покажет исследование вихревых полей в оптических резонаторах и фотографию Марка Стругацкого, профессора Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. А команда НОЦ ФМН продемонстрирует процессе сборки криогенной части квантового компьютера.

Иллюстрация вместо тысячи слов и польза на много лет

За годы проведения конкурса "Снимай науку!" организаторы получили тысячи высококачественных фотографий. И каждый раз встречаются те, кто тоже хочет попробовать свои силы уже после подведения итогов в основных номинациях. Для тех, кто хочет показать науку в видеоформате, был создан второй этап конкурса: организаторы продолжают принимать работы до 15 сентября в номинациях "Профессионалы", "Любители" и "Дети". Лучшие фрагменты видео попадут в эфир, а один из участников конкурса может стать ведущим телеканала "Наука". Подробности подачи заявок опубликованы на сайте.

Для понимания сложных научных тем очень важна наглядность – одна иллюстрация может оказаться лучше тысяч слов!", – отметил Станислав Козловский, исполнительный директор WikiMedia.

Он подчеркнул особенность конкурса: она в том, что все фотографии отдаются авторами под свободной лицензией. Благодаря этому множество статьей "Википедии" дополняются картинками, а миллионы людей по всему миру, читая их, обогащают свой ум и передают знания.