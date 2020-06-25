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День дружбы и единения славян
25 июня славяне всего мира отмечают День дружбы и единения. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T03:06
день дружбы и единения славян
справки
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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день дружбы и единения славян, справки, в мире

День дружбы и единения славян

03:06 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкМеждународный фестиваль славянских народов "Славянское единство" на границе России, Украины и Белоруссии
Международный фестиваль славянских народов Славянское единство на границе России, Украины и Белоруссии
© РИА Новости / Владимир Горовых
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25 июня славяне всего мира отмечают День дружбы и единения.
Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира.
Общая численность славян в мире составляет 300-350 миллионов человек. Выделяют западных (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южных (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы) и восточных славян (русские, белорусы и украинцы).
Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.
Большинство славян – христиане, за исключением боснийцев, которые приняли ислам во времена османского владычества над южной Европой. Болгары, сербы, македонцы, черногорцы, русские – в основном, православные; хорваты, словенцы, поляки, чехи, словаки, лужичане – католики, среди украинцев и белорусов много православных, но есть также католики и униаты.
Во второй половине XIX века славянские народы входили в состав трех империй: Российской, Австро-Венгерской и Османской. Исключение составляли только черногорцы и лужичане. Черногорцы жили в небольшом самостоятельном государстве Черногория, а лужичане проживали на территории Германии. К концу ХХ века все славянские народы, кроме русских и проживающих в современной Германии лужичан, получили государственную самостоятельность.
Идея единения славянских народов уходит глубоко в историю, к созданию общей письменности святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, которые почитаются как в России, так и в ряде других славянских государств.
Большой вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.
В День дружбы и единения славян в разных странах проводятся культурные мероприятия, направленные на возрождение традиций и культур наших предков.
На границе России, Белоруссии и Украины проходит фестиваль "Славянское единство". Впервые он был проведен в 1969 году и начинался как неформальные гуляния народов трех стран. В 1975 году был возведен монумент Дружбы (также известен под символичным названием "Три сестры"), стоящий в точке соединения трех границ, и в последние десятилетия торжества разворачивались на большом поле у монумента, участие в мероприятии ежегодно принимали десятки тысяч человек.
По традиции, раз в три года, принимающей стороной, ответственной за проведение фестиваля, становилась одна из областей – Брянская (Россия), Гомельская (Белоруссия), Черниговская (Украина).
С 2014 года Украина отказалась от участия в фестивале, также мероприятие перенесли от границы в целях безопасности. В тот год основные торжества прошли в брянском поселке Климово, а в 2015-м – в белорусском городе Лоев, в 2016 году, когда фестиваль должна была принимать Украина, из-за отказа украинской стороны фестиваль был заменен торжествами в честь Дня партизан и подпольщиков, которые прошли в Брянске. В 2017 году фестиваль состоялся в городе Клинцы Брянской области, в 2018 году – в городе Ветка Гомельской области Белоруссии.
В 2019 году организатором "Славянского единства" должна была стать Украина, однако власти Черниговской области заявили, что украинская сторона официально не будет участвовать в этом мероприятии.
В 2020 году фестиваль принимает город Клинцы Брянской области. В связи с пандемией коронавируса часть фестивальных мероприятий пройдет онлайн.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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День дружбы и единения славянСправкиВ мире
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