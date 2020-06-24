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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200624/1573418035.html
"Заговор классиков". Ломоносов. "Дураком быть не хочу..."
Последний гений Ренессанса в мире, первый русский поэт-скандалист. Гневливый, драчливый, неугомонный. Поморский крестьянин, стал академиком, основал Московский университет. Автор пышных придворных од и срамного "Гимна бороде".
2020-06-24T13:48
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
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"Заговор классиков". Ломоносов. "Дураком быть не хочу..."
Последний гений Ренессанса в мире, первый русский поэт-скандалист. Гневливый, драчливый, неугомонный. Поморский крестьянин, стал академиком, основал Московский университет. Автор пышных придворных од и срамного "Гимна бороде".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573418099_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_a81eda1009ae24bce66ad0d72fabd93b.jpg
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аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Ломоносов. "Дураком быть не хочу..."

13:48 24.06.2020
290
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Ломоносов. "Дураком быть не хочу..."
Вчера, 13:48
Последний гений Ренессанса в мире, первый русский поэт-скандалист. Гневливый, драчливый, неугомонный. Поморский крестьянин, стал академиком, основал Московский университет. Автор пышных придворных од и срамного "Гимна бороде".
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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