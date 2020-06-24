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"Как тогда — в 1945-м": чем запомнился Парад Победы — 2020
Та же темно-серая брусчатка, те же молодые лица под стальными касками СШ-40, тот же парадный строй “тридцатьчетверок”, выезжающий на главную площадь страны по... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:46
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Победоносная Армия Великой державы! И пусть все торжественно, с благодарностью и уважением порадуются или просто достойно помолчат. Спасибо старшим поколениям за мирное небо над головой!
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415371_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_14ec9d16cb29fd84522b5f3216df856e.jpg
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РИА Новости
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"Как тогда — в 1945-м": чем запомнился Парад Победы — 2020

13:26 24.06.2020 (обновлено: 16:46 24.06.2020)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Андрей Коц, Екатерина Петухова. Та же темно-серая брусчатка, те же молодые лица под стальными касками СШ-40, тот же парадный строй “тридцатьчетверок”, выезжающий на главную площадь страны по три машины в ряд. Юбилейный Парад Победы в Москве напомнил ветеранам триумфальное шествие, состоявшееся ровно 75 лет назад, — 24 июня 1945-го. Торжественным строем перед трибунами прошли почти 15 тысяч солдат и офицеров — под теми же знаменами, что и их предки-победители.

Солнце на штыках

На кремлевских курантах — 09:30. До начала парада еще полчаса, а "коробки" всех видов и родов Вооруженных сил уже занимают свои места на брусчатке. Рассаживаются зрители. Их заметно меньше, чем обычно, — на трибунах в основном ветераны. Доступ журналистов также ограничен — на площадь пускают лишь телеоператоров и фотокорреспондентов. Остальные дежурят в пресс-центре, развернутом в Манеже. Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал горожан смотреть парад дома по телевизору — ограничения на массовые мероприятия все еще действуют.
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Погода в Москве солнечная, плюс 24. А 75 лет назад столицу накрыл сильнейший ливень. Торжественный марш победителей он сорвать не смог, но командующему парадом Константину Рокоссовскому, по словам его правнучки Ариадны, после шествия пришлось распороть свой маршальский мундир вдоль рукавов: драповая ткань намокла и облепила тело так, что иначе снять китель было невозможно.
Сегодня церемонией командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Принимает парад министр обороны Сергей Шойгу. Ровно в десять утра, секунда в секунду, они появляются на площади, стоя в парадных кабриолетах Aurus, и объезжают “коробки”, приветствуя каждый расчет. Точно так же под “Юбилейный встречный марш” Жуков и Рокоссовский верхом на кавалерийских лошадях Кумире и Полюсе салютовали сводным полкам фронтов Великой Отечественной 24 июня 1945-го.
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Министр обороны России Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
После этого Шойгу под песню “Славься” на музыку Михаила Глинки выезжает на центр Красной площади для рапорта верховному главнокомандующему о готовности войск.

Дань истории

Парад открывает торжественная речь президента России Владимира Путина, занявшего место на центральной трибуне вместе с почетными гостями. Семьдесят пять лет назад выступал Георгий Жуков — с Мавзолея. В обеих речах много общего. И Жуков, и Путин подчеркнули решающую роль Красной Армии в победе над нацистской Германией. Именно советские солдаты разгромили основные силы вермахта, уничтожив 75 процентов немецких танков и самолетов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Над Кремлем разносится троекратное “Ура!” На Красную площадь выходит рота юных барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Двадцать четвертого июня 1945-го парад открывали под барабанную дробь их тогдашних ровесников-суворовцев. Следом на брусчатку ступают знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России.
За ними по Красной площади маршируют одиннадцать подразделений в форме времен Великой Отечественной. Парадный расчет Военной академии РВСН проносит мимо трибун штандарты фронтов. Как и 75 лет назад, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем — знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища. За знаменосцами по брусчатке в темпе 120 шагов в минуту маршируют подразделения пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, народного ополчения и казаков.
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкГруппа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Каждый комплект исторической парадной формы сшит по точному образцу той, которую фронтовики надевали на Парад Победы 1945-го. Ткани и фурнитура максимально соответствуют использовавшимся в 1940-х. В том числе и узорное золотое шитье на офицерских кителях. Заказ в кратчайшие сроки выполнила питерская швейная фабрика имени Володарского, работавшая и в годы войны. Бойцы исторических рот с трехлинейками в руках выглядят точь-в-точь, как их предки в кинохронике 24 июня 1945-го.
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Семьдесят пять лет назад в Параде Победы приняло участие лишь одно иностранное государство. Эта честь выпала представителям Войска Польского, промаршировавшим мимо Мавзолея в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта. Сегодня же по Красной площади прошли парадные расчеты 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана — по 70 человек в каждой "коробке".
За гостями мимо трибун проходят суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские "коробки" Сухопутных войск и ВКС. Их сменяют парадные расчеты каждого вида и рода Вооруженных сил России и других силовых ведомств. Семьдесят пять лет назад деления по принадлежности к войскам не было — летчики, пехотинцы, танкисты и разведчики маршировали в едином строю в сводных полках фронтов, за исключением моряков. "Коробка" ВМФ под командованием вице-адмирала Владимира Фадеева, составленная из представителей Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Днепровской и Дунайской флотилий, прошла отдельно.

Потомки Т-34

На брусчатку Красной площади, ревя моторами, выезжает тридцать один танк Т-34-85. Такого масштабного показа этих легендарных машин в современной истории еще не было. Во многом это стало возможным благодаря договоренностям с Лаосом, который в январе прошлого года передал в дар России три десятка исправных танков из числа проданных ему Советским Союзом. Конечно же, "тридцатьчетверки" участвовали и в параде 1945-го — вместе с тяжелыми ИС-2 они шли в арьергарде грандиозного строя из 1850 боевых машин.
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкТанки Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Танки Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Танки Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
После стальных “ветеранов” зрителям впервые демонстрируют модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ. Артиллеристы проезжают мимо трибун на новейших реактивных системах залпового огня “Торнадо-С”, пришедших на смену знаменитому “Смерчу”.
Специалисты ПВО показывают зенитно-ракетный комплекс С-350 “Витязь”, а военнослужащие РХБЗ — тяжелую огнеметную систему ТОС-2 “Тосочка” на колесном шасси. Из перспективной боевой техники нового поколения — танки Т-14 и тяжелые БМП Т-15 на платформе “Армата”, БМП “Курганец-25”, БТР “Бумеранг” и самоходные гаубицы “Коалиция-СВ”.
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Танки Т-14 "Армата" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Семьдесят пять лет назад воздушную часть парада в последний момент отменили из-за нелетной погоды, и армада из более чем 220 самолетов осталась на аэродромах базирования. Сейчас же погода отличная, над Красной площадью проходят самолеты и вертолеты ВКС: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
Как и 75 лет назад, парад завершает сводный оркестр. Двадцать четвертого июня 1945-го музыканты исполнили марш "Слава Родине", их потомки сегодня — песню "День Победы".

"Осажденный" зрителями Кремль

Корреспондент РИА Новости побывала в центре Москвы и узнала, что там происходило во время парада.
С девяти утра на Большом Устьинском мосту над Москворецкой набережной было не протолкнуться. Это одно из немногих мест, где хотя бы издалека можно увидеть участников парада — проход колонн военнослужащих, возвращающихся с Красной площади, и авиационное шоу.
Ветеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада в честь 75-летия Победы
Вчера, 12:3575 лет Великой Победы
Ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади
Все примыкающие к Кремлю улицы перекрыли как для автомобилистов, так и для пешеходов. Поэтому несколько тысяч человек собрались на мосту. На многих — медицинские маски.
В десять утра многие включают на смартфонах онлайн-трансляцию парада. Толпа затихает, когда президент объявляет минуту молчания, а через несколько минут ликует под "Слава победителям! Ура!" и пушечные залпы, которые хорошо слышны и на набережной.
— А точно под нами военные пойдут?
— Ну, раньше каждый год здесь шли.
— А технику где смотреть?
— От Кремля они поворачивают в сторону Нового Арбата, лучше ехать на Звенигородское шоссе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы в городах России
Репетиция парада Победы в городах России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Репетиция парада Победы в городах России
Через несколько минут после завершения парада на Москворецкой показываются первые колонны. Впереди — военнослужащие со штандартами фронтов Красной Армии. "С Победой!" — кричат они толпе. В ответ сотни людей скандируют: "Ура!" Каждая группа проходит под мостом со своей песней: "Едут-едут по Берлину наши казаки", "День Победы", "Эх, Ладога, родная Ладога". Знакомые слова тут же подхватывают и на мосту.
Участники парада все еще держат строй, чеканят шаг, но теперь уже могут позволить себе немного расслабиться — улыбнуться, помахать рукой. Колонна моряков Балтийского флота останавливается на набережной, как по команде снимает бескозырки и машет ими зрителям. Кажется, военные готовы сделать все, чтобы поднять москвичам настроение.
© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
"Вот это класс! Всех с праздником!" — поздравляют друг друга люди. Над столицей еще виден дымчатый триколор, оставленный самолетами, а многие уже спешат сфотографироваться с участниками торжественного марша, ожидающими у автобусов на набережной.
Кто-то из присутствующих стремительно "перебазируется" на Звенигородское шоссе: по обеим сторонам здесь стоят сотни людей, они машут экипажам проходящей техники, те приветствуют в ответ. Когда показывается легендарный Т-34, собравшиеся синхронно затягивают "Здравствуй, мама, возвратились мы не все". И не важно, что парад перенесли, важно, что чувства и слезы сегодня — те же самые, настоящие.
Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

Юнармейцы во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

Парадный расчет армии Сербии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Фотохост-агентство

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
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1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
161100017
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Популярные комментарии
Победоносная Армия Великой державы! И пусть все торжественно, с благодарностью и уважением порадуются или просто достойно помолчат. Спасибо старшим поколениям за мирное небо над головой!
24 июня, 13:48
Vlad Ivanov
2800015
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