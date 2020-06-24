В Самаре прошел военный парад в честь 75-летия Победы

"Военный парад, посвященный юбилейной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Самаре на самой большой площади Европы в среду, 24 июня. Самарская область стала единственным регионом Приволжского федерального округа, где прошел военный парад", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, перед началом парада площадь салютовала Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину. "Мы по праву гордимся тем, что сделали для победы жители Куйбышевской области. В самый тяжелый период войны наш город стал "запасной столицей" страны", – цитирует губернатора Самарской области Дмитрия Азарова пресс-служба.