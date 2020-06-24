Японский разработчик вакцины от коронавируса готов сотрудничать с Россией

ТОКИО, 24 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Японский разработчик ДНК-вакцины от COVID-19 компания AnGes, Inc готова сотрудничать с российскими компаниями как на этапе научных изысканий, так и на этапе производства, об этом корреспонденту РИА Новости рассказал учредитель компании, ее советник по медицинским вопросам, профессор департамента клинической генотерапии университета Осака Рюити Морисита.

Компания вплотную подошла к проведению клинических исследований вакцины на человеке – они начнутся уже в июле. Вторая часть исследований с участием 400-500 человек намечена на осень, а к весне AnGes, Inc. рассчитывает выйти на этап промышленного производства вакцины. Главными преимуществами ДНК-вакцины профессор Морисита считает ее безопасность – она не используется патогены, организм создает антитела, реагируя не на патоген, а на ДНК-информацию о нем, а также возможность произвести вакцину быстро и фактически в неограниченном количестве.

"Обычно ослабленный вирус внедряют в куриное яйцо и создают антигены – основу для создания антител к вирусу. Что касается ДНК-вакцины, то на поверхности коронавируса есть протеин S2 в виде шипа. Его мы используем как антиген. Генную информацию протеина S2, а именно плазмид ДНК, мы и применяем для создания вакцины. То есть мы не используем сам вирус", - пояснил профессор.

Еще одной важной отличительной чертой новой вакцины является гибкость ее создания – даже если вирус мутирует, по словам Мориситы, уже за две недели можно разработать новую вакцину.

"Если на обычную вакцину уходит 6-8 месяцев, то ДНК-вакцину можно сделать за 4-6 недель. Меня часто спрашивают, что будет, если вирус мутирует и эта вакцина перестанет действовать? В этом случае на переделку уйдет всего две недели. Если вместе с процессом производства, то за 1-2 месяца можно обеспечить поставку новой вакцины. В этом смысле еще одно преимущество в том, что даже в случае мутации вируса мы можем быстро среагировать и предоставить вакцину", - сказал профессор.

Помимо скорости разработки и производства немаловажным фактором является и то, что технологически можно произвести неограниченное число доз.

"Используются резервуары, похожие на те, что есть на пивном заводе. В них разводят кишечную палочку, которая необходима для производства вакцины. В резервуаре объемом 500 литров за две недели можно произвести вакцину для 10 тысяч человек. А 5 тысяч литров хватит на 100 тысяч человек. Если очень большой резервуар, то за месяц можно произвести вакцину на миллион человек. Производство в таких объемах возможно", - подчеркнул профессор.

При этом собственное производство компании пока ориентировано на внутренний японский рынок: это связано с ограниченными возможностями производства.

"Пока за нами не стоит какой-нибудь крупный производитель, мы не можем самостоятельно производить вакцину в больших количествах. Думаю, что для начала приоритетно поставлять будем на внутренний рынок. Но если от России или других стран поступят запросы, то мы можем рассказать о том, как ее производить и создавать вакцину совместно. Мы держим такую возможность в поле зрения", - пояснил ученый.

К японской вакцине уже проявляют интерес из-за рубежа. Рюити Морисита не стал называть конкретные страны, но сообщил, что такие предложения есть.

"У нас уже есть обращения от иностранных фармакологических компаний о производстве в их странах. Мы ведем с ними переговоры. Назвать страны я не могу, но с 3-4 странами переговоры идут. России среди них нет. Если у российских фармакологических компаний будет интерес, то мы рады откликнуться и вместе вести разработку или предоставить технологию. Мы готовы откликнуться на предложение не только о продаже, но и о совместных разработках. Если с нами свяжутся, мы с радостью ответим. Речь идет не только о продаже технологии, но и о совместной разработке", - пояснил советник компании AnGes, Inc. Рюити Морисита.