https://ria.ru/20200624/1573398958.html
СМИ: семья Трампа пытается остановить публикацию книги его племянницы
Семья президента США Дональда Трампа пытается добиться в суде запрета на публикацию книги Мэри Трамп "Too Much and Never Enough: How My Family Created the... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:28
2020-06-24T06:28
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:5031:2830_1400x0_80_0_0_a224d0ab825eecee2f0ea7df3a1e14d6.jpg
https://ria.ru/20200620/1573240728.html
https://ria.ru/20200624/1573397096.html
4
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:5031:2830_1400x0_80_0_0_a224d0ab825eecee2f0ea7df3a1e14d6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:4473:3354_1400x0_80_0_0_708d595f04728c38b28dfc831da29b24.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:3355:3354_1400x0_80_0_0_6b20f45edce2fa42a875bd72c589d6ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Семья президента США Дональда Трампа
пытается добиться в суде запрета на публикацию книги Мэри Трамп "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека") о президенте и его семье, сообщает издание New York Times
.
Ранее Трамп заявил, что его племянница Мэри не может писать о нем книгу, предзаказ которой уже доступен на сайте Amazon, поскольку она ограничена соглашением о неразглашении.
Как сообщает издание, брат президента Роберт Трамп направил в суд в Нью-Йорке
запрос на вынесение запрета на публикацию на основании подписанного Мэри Трамп соглашения о неразглашении, условия которого книга нарушает.
Адвокат Мэри Трамп заявил, что президент и его семья пытаются помешать выходу книги, в которой будут "обсуждаться вопросы, имеющие чрезвычайное значение для общественности", поскольку не хотят, чтобы люди "знали правду".
"Суды не потерпят такого наглого нарушения Первой поправки (к конституции США – ред.)", - приводит издание заявление адвоката.
Выход книги племянницы президента "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека") назначен на 28 июля. Мэри Трамп обещает читателям "разоблачительный портрет Дональда Трампа и токсичной семьи, которая создала его" в книге, которая "прольет яркий свет на темную историю семьи, чтобы объяснить, как её дядя стал человеком, который теперь угрожает мировому здравоохранению, экономической безопасности и общественному устройству".