СМИ: семья Трампа пытается остановить публикацию книги его племянницы

Ранее Трамп заявил, что его племянница Мэри не может писать о нем книгу, предзаказ которой уже доступен на сайте Amazon, поскольку она ограничена соглашением о неразглашении.

Адвокат Мэри Трамп заявил, что президент и его семья пытаются помешать выходу книги, в которой будут "обсуждаться вопросы, имеющие чрезвычайное значение для общественности", поскольку не хотят, чтобы люди "знали правду".

Выход книги племянницы президента "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека") назначен на 28 июля. Мэри Трамп обещает читателям "разоблачительный портрет Дональда Трампа и токсичной семьи, которая создала его" в книге, которая "прольет яркий свет на темную историю семьи, чтобы объяснить, как её дядя стал человеком, который теперь угрожает мировому здравоохранению, экономической безопасности и общественному устройству".