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СМИ: семья Трампа пытается остановить публикацию книги его племянницы
Семья президента США Дональда Трампа пытается добиться в суде запрета на публикацию книги Мэри Трамп "Too Much and Never Enough: How My Family Created the... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:28
дональд трамп
нью-йорк (город)
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РИА Новости
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353
60
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дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире

СМИ: семья Трампа пытается остановить публикацию книги его племянницы

06:28 24.06.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Семья президента США Дональда Трампа пытается добиться в суде запрета на публикацию книги Мэри Трамп "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека") о президенте и его семье, сообщает издание New York Times.
Ранее Трамп заявил, что его племянница Мэри не может писать о нем книгу, предзаказ которой уже доступен на сайте Amazon, поскольку она ограничена соглашением о неразглашении.
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Как сообщает издание, брат президента Роберт Трамп направил в суд в Нью-Йорке запрос на вынесение запрета на публикацию на основании подписанного Мэри Трамп соглашения о неразглашении, условия которого книга нарушает.
Адвокат Мэри Трамп заявил, что президент и его семья пытаются помешать выходу книги, в которой будут "обсуждаться вопросы, имеющие чрезвычайное значение для общественности", поскольку не хотят, чтобы люди "знали правду".
"Суды не потерпят такого наглого нарушения Первой поправки (к конституции США – ред.)", - приводит издание заявление адвоката.
Выход книги племянницы президента "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека") назначен на 28 июля. Мэри Трамп обещает читателям "разоблачительный портрет Дональда Трампа и токсичной семьи, которая создала его" в книге, которая "прольет яркий свет на темную историю семьи, чтобы объяснить, как её дядя стал человеком, который теперь угрожает мировому здравоохранению, экономической безопасности и общественному устройству".
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