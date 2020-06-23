https://ria.ru/20200623/1573385830.html
Матвиенко отметила важность предстоящего саммита "пятерки" СБ ООН
Встреча глав государств - постоянных членов СБ ООН даст шанс на выработку новой повестки дня в международных отношениях, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:45
2020-06-23T20:11
россия
жерар ларше
валентина матвиенко
совет безопасности оон
владимир путин
франция
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жерар ларше, валентина матвиенко, совет безопасности оон, владимир путин, франция, в мире
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Встреча глав государств - постоянных членов СБ ООН
даст шанс на выработку новой повестки дня в международных отношениях, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
В ходе видеоконференции с главой сената Франции Жераром Ларше
Матвиенко отметила, что 30 лет назад была подписана Парижская хартия, и тогда Европа
имела все возможности для объединения.
"Сейчас, спустя 30 лет и Европа, и весь мир остаются глубоко разделенными. Это не может нас не тревожить", - подчеркнула законодатель.
По ее словам, "шанс на выработку новой повестки дня международных отношений может появиться в результате совместной работы пятерки глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН
, если будет реализована выдвинутая президентом России и поддержанная президентом Франции инициатива проведения их совместной встречи в таком формате".
Большие возможности, по словам сенатора, есть и у парламентской дипломатии.
Кроме того, в Совфеде предложили создать парламентскую площадку для переговоров по вопросам ограничения и сокращения вооружений.
"В нашей части доклада мы предлагаем ряд конкретных направлений для нашей совместной работы, где можно добиться реального результата", - сказала спикер СФ.
По ее словам, в частности, это касается взаимодействия, в первую очередь, "стран-основательниц ООН в целях сохранения международной договорной базы по ограничению и сокращению вооружений". "Для чего предлагается создать переговорную площадку парламентского уровня", - отметила Матвиенко.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США
, Китай
, Франция, Великобритания
) предложил президент РФ Владимир Путин
. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.