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Матвиенко отметила важность предстоящего саммита "пятерки" СБ ООН
Встреча глав государств - постоянных членов СБ ООН даст шанс на выработку новой повестки дня в международных отношениях, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T20:11
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россия, жерар ларше, валентина матвиенко, совет безопасности оон, владимир путин, франция, в мире

Матвиенко отметила важность предстоящего саммита "пятерки" СБ ООН

18:45 23.06.2020 (обновлено: 20:11 23.06.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Встреча глав государств - постоянных членов СБ ООН даст шанс на выработку новой повестки дня в международных отношениях, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В ходе видеоконференции с главой сената Франции Жераром Ларше Матвиенко отметила, что 30 лет назад была подписана Парижская хартия, и тогда Европа имела все возможности для объединения.
"Сейчас, спустя 30 лет и Европа, и весь мир остаются глубоко разделенными. Это не может нас не тревожить", - подчеркнула законодатель.
По ее словам, "шанс на выработку новой повестки дня международных отношений может появиться в результате совместной работы пятерки глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, если будет реализована выдвинутая президентом России и поддержанная президентом Франции инициатива проведения их совместной встречи в таком формате".
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Большие возможности, по словам сенатора, есть и у парламентской дипломатии.
Кроме того, в Совфеде предложили создать парламентскую площадку для переговоров по вопросам ограничения и сокращения вооружений.
"В нашей части доклада мы предлагаем ряд конкретных направлений для нашей совместной работы, где можно добиться реального результата", - сказала спикер СФ.
По ее словам, в частности, это касается взаимодействия, в первую очередь, "стран-основательниц ООН в целях сохранения международной договорной базы по ограничению и сокращению вооружений". "Для чего предлагается создать переговорную площадку парламентского уровня", - отметила Матвиенко.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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РоссияЖерар ЛаршеВалентина МатвиенкоСовет Безопасности ООНВладимир ПутинФранцияВ мире
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