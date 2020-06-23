Матвиенко отметила важность предстоящего саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Встреча глав государств - постоянных членов Встреча глав государств - постоянных членов СБ ООН даст шанс на выработку новой повестки дня в международных отношениях, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко

В ходе видеоконференции с главой сената Франции Жераром Ларше Матвиенко отметила, что 30 лет назад была подписана Парижская хартия, и тогда Европа имела все возможности для объединения.

"Сейчас, спустя 30 лет и Европа, и весь мир остаются глубоко разделенными. Это не может нас не тревожить", - подчеркнула законодатель.

По ее словам, "шанс на выработку новой повестки дня международных отношений может появиться в результате совместной работы пятерки глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН , если будет реализована выдвинутая президентом России и поддержанная президентом Франции инициатива проведения их совместной встречи в таком формате".

Большие возможности, по словам сенатора, есть и у парламентской дипломатии.

Кроме того, в Совфеде предложили создать парламентскую площадку для переговоров по вопросам ограничения и сокращения вооружений.

"В нашей части доклада мы предлагаем ряд конкретных направлений для нашей совместной работы, где можно добиться реального результата", - сказала спикер СФ.

По ее словам, в частности, это касается взаимодействия, в первую очередь, "стран-основательниц ООН в целях сохранения международной договорной базы по ограничению и сокращению вооружений". "Для чего предлагается создать переговорную площадку парламентского уровня", - отметила Матвиенко.