Путин поручил подготовить предложения по финансированию инфраструктуры

В ходе обращения к россиянам глава государства отметил, что для увеличения вложений в транспортную и сетевую инфраструктуру, в программы опережающей газификации регионов, в обновление общественного транспорта помимо бюджетных средств необходимы дополнительные ресурсы.

"И вчера это решение принято. Компания разместила свои бессрочные облигации для привлечения средств в модернизацию железных дорог. В том числе с учётом этого опыта поручаю правительству в ближайшее время подготовить предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. Этот и другие значимые вопросы обсудим уже в июле на заседании Совета по стратегическому развитию", - заявил Путин.