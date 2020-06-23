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Путин поручил подготовить предложения по финансированию инфраструктуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству с учетом размещения вечных бондов ОАО "РЖД" подготовить предложения по инструментам долгосрочного... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеобращение президента 23 июня 2020 года, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ржд, владимир путин, экономика

Путин поручил подготовить предложения по финансированию инфраструктуры

18:00 23.06.2020 (обновлено: 19:18 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству с учетом размещения вечных бондов ОАО "РЖД" подготовить предложения по инструментам долгосрочного финансирования инфраструктуры.
В ходе обращения к россиянам глава государства отметил, что для увеличения вложений в транспортную и сетевую инфраструктуру, в программы опережающей газификации регионов, в обновление общественного транспорта помимо бюджетных средств необходимы дополнительные ресурсы.
Он напомнил, что на совещании по транспортной отрасли, которое прошло 7 мая, власти приняли решение поддержать планы компании РЖД по инфраструктурному развитию.
"И вчера это решение принято. Компания разместила свои бессрочные облигации для привлечения средств в модернизацию железных дорог. В том числе с учётом этого опыта поручаю правительству в ближайшее время подготовить предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. Этот и другие значимые вопросы обсудим уже в июле на заседании Совета по стратегическому развитию", - заявил Путин.
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