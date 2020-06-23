В посольстве России в Великобритании откроют участок для голосования

ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Участок для досрочного голосования по поправкам к конституции будет открыт в посольстве России в Великобритании с 25 по 30 июня, допуск будет по записи, говорится в сообщении дипмиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию будет проходить с 25 по 30 июня.
"Участок будет открыт для досрочного голосования с 25 по 30 июня с 10.00 до 15.00 часов (местного времени, с 12.00 до 17.00 мск). В целях соблюдения санитарных ограничений допуск избирателей на участок будет производиться строго по предварительной записи. Записаться можно, обратившись на электронную почту golos2020@rusemb.org.uk или позвонив по телефону +44-74-364-555-77", - говорится в сообщении.
Находящиеся в Лондоне россияне смогут проголосовать и на дому.
"Если вы не можете лично приехать в Лондон по болезни или иной уважительной причине, вы можете подать заявку о голосовании на дому", - отмечает дипмиссия.
Основное голосование пройдет в посольстве 1 июля с 08.00 до 20.00 местного времени без предварительной записи.
"При нахождении на участке обязательно использование средств индивидуальной защиты: маска и перчатки. Также просим избирателей по возможности иметь свои ручки - но не карандаши - для заполнения бюллетеней. Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе действительный загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт; либо свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию (выдаётся в случае утери загранпаспорта). Если загранпаспорт просрочен или утерян, можно проголосовать по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации", - отмечает посольство.
В Эдинбурге избирательный участок откроется в здании генерального консульства.