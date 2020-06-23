Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573375110.html
В посольстве России в Великобритании откроют участок для голосования
Участок для досрочного голосования по поправкам к конституции будет открыт в посольстве России в Великобритании с 25 по 30 июня, допуск будет по записи,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:35
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
лондон
эдинбург (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151523/03/1515230363_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6fa199ee517b18c85aeb5d84d378251b.jpg
https://ria.ru/20200623/1573368996.html
https://ria.ru/20200623/1573363306.html
москва
лондон
эдинбург (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151523/03/1515230363_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6fa199ee517b18c85aeb5d84d378251b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151523/03/1515230363_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_685f29d42a38c5365697fc4bbb90805b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151523/03/1515230363_252:0:2300:2048_1400x0_80_0_0_cdaaf3663acac8df0e3f63a7ac7143ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, москва, лондон, эдинбург (город), общество

В посольстве России в Великобритании откроют участок для голосования

16:35 23.06.2020
32
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Участок для досрочного голосования по поправкам к конституции будет открыт в посольстве России в Великобритании с 25 по 30 июня, допуск будет по записи, говорится в сообщении дипмиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию будет проходить с 25 по 30 июня.
Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 15:18Голосование по поправкам в Конституцию
Более миллиона москвичей смогут принять участие в электронном голосовании
"Участок будет открыт для досрочного голосования с 25 по 30 июня с 10.00 до 15.00 часов (местного времени, с 12.00 до 17.00 мск). В целях соблюдения санитарных ограничений допуск избирателей на участок будет производиться строго по предварительной записи. Записаться можно, обратившись на электронную почту golos2020@rusemb.org.uk или позвонив по телефону +44-74-364-555-77", - говорится в сообщении.
Находящиеся в Лондоне россияне смогут проголосовать и на дому.
"Если вы не можете лично приехать в Лондон по болезни или иной уважительной причине, вы можете подать заявку о голосовании на дому", - отмечает дипмиссия.
Основное голосование пройдет в посольстве 1 июля с 08.00 до 20.00 местного времени без предварительной записи.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 14:10Голосование по поправкам в Конституцию
ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам
"При нахождении на участке обязательно использование средств индивидуальной защиты: маска и перчатки. Также просим избирателей по возможности иметь свои ручки - но не карандаши - для заполнения бюллетеней. Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе действительный загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт; либо свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию (выдаётся в случае утери загранпаспорта). Если загранпаспорт просрочен или утерян, можно проголосовать по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации", - отмечает посольство.
В Эдинбурге избирательный участок откроется в здании генерального консульства.
200000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваЛондонЭдинбург (город)Общество
Рекомендуем
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Британское правительство прекратило ежедневные брифинги по COVID-19
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 171
Ленинградская область
В Ленинградской области детские оздоровительные лагеря откроются 2 июля
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова попросила проверить готовность к проведению голосования
Нашивки сотрудников МЧС России
МЧС закупит 200 пожарных автоцистерн для регионов
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Более 50 тысяч медиков в Подмосковье обучили работе с COVID-19
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" начал поэтапное снятие санитарных ограничений на АЭС
Украшение Москвы к параду Победы
Словакию на параде Победы в Москве представит посол
Онлайн-презентация, посвященная запуску конкурса Большая перемена
Более миллиона школьников примут участие в конкурсе "Большая перемена"
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Проект об отсрочке при мобилизации многодетным отцам прошел II чтение
Мюнхенская конференция по безопасности
Столтенберг считает, что Brexit сделает НАТО еще важнее
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В Подмосковье 18 временных инфекционных центров вернут к плановой работе
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Таиланда в Россию
У здания Государственной Думы РФ в Москве
Госдума в I чтении ужесточила требования к организаторам азартных игр
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко отметила важность предстоящего саммита "пятерки" СБ ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Лента новостейМолния