В посольстве России в Великобритании откроют участок для голосования

"Участок будет открыт для досрочного голосования с 25 по 30 июня с 10.00 до 15.00 часов (местного времени, с 12.00 до 17.00 мск). В целях соблюдения санитарных ограничений допуск избирателей на участок будет производиться строго по предварительной записи. Записаться можно, обратившись на электронную почту golos2020@rusemb.org.uk или позвонив по телефону +44-74-364-555-77", - говорится в сообщении.