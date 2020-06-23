Минздрав прокомментировал отсрочку маркировки ряда лекарств

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наделение правительства РФ полномочиями по установлению особенностей ввоза в Россию и введения в гражданский оборот зарубежных лекарств без маркировки, произведённых до 1 октября этого года, позволит нивелировать незначительные сложности, и все пациенты получат необходимые лекарства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Наделение правительства РФ полномочиями по установлению особенностей ввоза в Россию и введения в гражданский оборот зарубежных лекарств без маркировки, произведённых до 1 октября этого года, позволит нивелировать незначительные сложности, и все пациенты получат необходимые лекарства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым устанавливается право правительства давать отсрочку на введение обязательной маркировки для ряда лекарств в течение 3-6 месяцев.

"Принятие поправок в части наделения правительства полномочиями по установлению особенностей ввоза в Российскую Федерации и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов зарубежного производства, произведенных до 1 октября 2020 года, без нанесения средств идентификации позволит нивелировать даже незначительные по объему и количеству препаратов сложности, связанные с вводом в оборот лекарственных препаратов, которые могут возникнуть у отдельных фармпроизводителей в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, все пациенты получат необходимые лекарства", - говорится в сообщении.

Разрешения на ввоз и ввод в гражданский оборот немаркированных лекарств будут выдаваться только в исключительных случаях, производители должны будут обосновать причины несоблюдения требований об обязательной маркировке, уточнили в пресс-службе.

"Российские и иностранные производители вовремя подготовились к введению обязательной маркировки, поэтому данная мера носит характер дополнительный, и мы не ожидаем сложностей с поставками лекарств", - подчеркнули в Минздраве.