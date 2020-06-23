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В ЛНР возобновят спецрейсы для вступающих в российское гражданство
Спецрейсы из самопровозглашенной Луганской народной республики в Российскую Федерацию для получения паспорта РФ возобновят 2 июля, сообщили во вторник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:40
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В ЛНР возобновят спецрейсы для вступающих в российское гражданство

15:40 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паспорта РФ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Спецрейсы из самопровозглашенной Луганской народной республики в Российскую Федерацию для получения паспорта РФ возобновят 2 июля, сообщили во вторник журналистам в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
Власти ЛНР из-за угрозы распространения коронавируса с 13 апреля приостановили перевозку и пропуск граждан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ. Шестнадцатого июня чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР в связи с улучшением эпидемической ситуации с коронавирусом разрешила жителям ЛНР выезд в Российскую Федерацию для получения паспорта РФ.
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"Министерство внутренних дел Луганской народной республики информирует о том, что со 2 июля 2020 года возобновляются спецрейсы к пунктам выдачи паспортов Российской Федерации на территории РФ", - сообщили в ЦОС.
Как уточнили в центре, подразделения миграционной службы МВД ЛНР продолжают прием заявлений на получение гражданства Российской Федерации в штатном режиме.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСитуация в ДНР и ЛНРМВД ЛНРКоронавирусыЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВ мире
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