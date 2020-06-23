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Распространение нового коронавируса
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В Приднестровье число жертв коронавируса возросло до 45
Пожилой пациент с коронавирусом скончался во вторник в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, общее число жертв от коронавируса достигло 45,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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румыния
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, ссср, в мире

В Приднестровье число жертв коронавируса возросло до 45

15:17 23.06.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТИРАСПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Пожилой пациент с коронавирусом скончался во вторник в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, общее число жертв от коронавируса достигло 45, сообщил оперштаб ПМР.
По данным оперштаба, пожилой мужчина с ишемической болезнью сердца и гипертонией поступил в Бендерскую городскую больницу 20 июня. У 80-летнего горожанина диагностировали правостороннюю нижнедолевую пневмонию. Взяли ПЦР-тест на коронавирус. COVID-19 подтвердился.
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"Обострились хронические заболевания – сахарный диабет, хроническая болезнь почек. Развилась острая дыхательная недостаточность. Несмотря на усилия врачей, спасти пенсионера не удалось. Мужчина скончался", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1158 приднестровцев, 45 человек скончались, 924 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСССРВ мире
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