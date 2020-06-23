Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября

Полномочия депутатов гордумы VI созыва заканчиваются в 2020 году. В соответствии с действующим законодательством, решение о назначении выборов в городскую думу следующего созыва должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.