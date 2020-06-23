https://ria.ru/20200623/1573367722.html
Мишустин поздравил президента Армении с днем рождения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну по случаю его дня рождения, отметив его... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:03
2020-06-23T15:03
армен саркисян
михаил мишустин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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армен саркисян, михаил мишустин, политика
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну
по случаю его дня рождения, отметив его весомый вклад в укрепление двусторонних отношений, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с днем рождения. Хотел бы особо отметить ваш значимый вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Россию и Армению", - говорится в послании Мишустина, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.
Российский премьер выразил уверенность, что дальнейшее расширение практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечает долгосрочным интересам России и Армении".
Председатель правительства России пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной государственной деятельности.