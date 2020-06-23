Мишустин поздравил президента Армении с днем рождения

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с днем рождения. Хотел бы особо отметить ваш значимый вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Россию и Армению", - говорится в послании Мишустина, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.