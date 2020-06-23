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Мишустин поздравил президента Армении с днем рождения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну по случаю его дня рождения, отметив его... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:03
армен саркисян
михаил мишустин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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армен саркисян, михаил мишустин, политика

Мишустин поздравил президента Армении с днем рождения

15:03 23.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну по случаю его дня рождения, отметив его весомый вклад в укрепление двусторонних отношений, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с днем рождения. Хотел бы особо отметить ваш значимый вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Россию и Армению", - говорится в послании Мишустина, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.
Российский премьер выразил уверенность, что дальнейшее расширение практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечает долгосрочным интересам России и Армении".
Председатель правительства России пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной государственной деятельности.
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
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