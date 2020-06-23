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Суд отказался смягчить домашний арест Майкла Калви
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T16:36
майкл калви
дело bаring vostok
происшествия
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майкл калви, дело bаring vostok, происшествия

Суд отказался смягчить домашний арест Майкла Калви

15:00 23.06.2020 (обновлено: 16:36 23.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого врачи нашли злокачественную опухоль, и другим фигурантам дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
В начале мая Мосгорсуд на три месяца, до 13 августа продлил срок домашнего ареста Калви, топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Все они обвиняются в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
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3 июня, 10:24
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В ходе заседания защита Калви просила признать решение нижестоящей инстанции незаконным или смягчить условия домашнего ареста - разрешить американцу ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания. До этого было известно лишь о том, что весной инвестор перенес операцию на бедре.
Следователь и прокурор в свою очередь просили оставить решение Мосгорсуда в силе. С их точки зрения, основания для избрания или продления меры пресечения не отпали, причин для её изменения нет. "Следствием установлена причастность фигурантов к совершению преступления. Остались хоть и минимальные, но основания полагать, что обвиняемые могут скрыться", - подчеркнул представитель прокуратуры.
Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
13 апреля, 18:55
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Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.
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