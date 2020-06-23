Суд отказался смягчить домашний арест Майкла Калви

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви , у которого врачи нашли злокачественную опухоль, и другим фигурантам дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.

В начале мая Мосгорсуд на три месяца, до 13 августа продлил срок домашнего ареста Калви, топ-менеджеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову , экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Все они обвиняются в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В ходе заседания защита Калви просила признать решение нижестоящей инстанции незаконным или смягчить условия домашнего ареста - разрешить американцу ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания. До этого было известно лишь о том, что весной инвестор перенес операцию на бедре.

Следователь и прокурор в свою очередь просили оставить решение Мосгорсуда в силе. С их точки зрения, основания для избрания или продления меры пресечения не отпали, причин для её изменения нет. "Следствием установлена причастность фигурантов к совершению преступления. Остались хоть и минимальные, но основания полагать, что обвиняемые могут скрыться", - подчеркнул представитель прокуратуры.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.