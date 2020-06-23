Жителей Свердловской области призвали смотреть парад по телевизору

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков призвал жителей региона смотреть парад Победы, который пройдет в среду в Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков призвал жителей региона смотреть парад Победы, который пройдет в среду в Екатеринбурге , по телевизору.

"Для нас очень важно сделать так, чтобы парад прошел в условиях максимальной безопасности. Есть рекомендации Роспотребнадзора , меры безопасности неоднократно обсуждались на заседаниях штаба. Хотел бы призвать всех горожан смотреть парад дистанционно, по телевизору, не подвергая себя дополнительному риску", - приводит слова Крекова оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса.

Ветераны станут участниками парада дистанционно: они будут видеть площадь 1905 года, где пройдет мероприятие, и люди на площади будет видеть их.

Продуманы дополнительные меры безопасности для тех свердловчан, которые все-таки придут в центр города: и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры будут работать на то, чтобы максимально разобщить людей, людям будут раздаваться маски.

"Есть детальные федеральные рекомендации Роспотребнадзора. Отдельная тема по военным – ей занимается ведомственная санитарная служба. Мы проговорили все вопросы взаимодействия и понимаем, как будет обеспечена безопасность этого контингента, понимаем, в каких условиях они проживают, как они тестируются – здесь вопросов нет", - приводятся в сообщении слова главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских.

Ежегодно на парад приходят от 40 до 50 тысяч человек.

"В таких условиях обеспечить социальное дистанцирование практически невозможно. Поэтому санитарные врачи также призывают свердловчан по возможности посмотреть парад по телевидению – может быть, даже более детально, чем вживую. При этом специалисты Роспотребнадзора будут сопровождать мероприятие и дежурить на всех КПП, чтобы обеспечить безопасность жителей, которые не прислушаются к рекомендациям и приедут в центр города", - уточняется в сообщении штаба.