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Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Экономическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к переговорам в формате видеоконференции, сообщили во вторник в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:31
ситуация в днр и лнр
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, минск, в мире

Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

14:31 23.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Экономическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к переговорам в формате видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе минтруда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что гуманитарная и политическая подгруппы, а также подгруппа по вопросам безопасности начали переговоры в формате видеоконференции.
"Началось заседание профильной группы по экономическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе. Встреча проходит в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда ДНР.
По данным ведомства, на рассмотрение вынесены вопросы обеспечения стабильного водоснабжения республики, восстановления экономических связей.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
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