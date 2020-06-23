Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Валерия Газзаева

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Во время мероприятия речь пойдет о работе Комитета и планах на осеннюю сессию. Будут освещены вопросы межнациональных отношений, рассмотрены процессы миграции в России и мире. Также будет затронута тема развития внутреннего туризма.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Во время мероприятия речь пойдет о работе Комитета и планах на осеннюю сессию. Будут освещены вопросы межнациональных отношений, рассмотрены процессы миграции в России и мире. Также будет затронута тема развития внутреннего туризма.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru