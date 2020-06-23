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Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Валерия Газзаева
15 июля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Валерия ГАЗЗАЕВА.
2020-06-23T14:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1573363289.jpg?1592910552
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Валерия Газзаева

14:09 23.06.2020
25
15 июля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Валерия ГАЗЗАЕВА.
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Во время мероприятия речь пойдет о работе Комитета и планах на осеннюю сессию. Будут освещены вопросы межнациональных отношений, рассмотрены процессы миграции в России и мире. Также будет затронута тема развития внутреннего туризма.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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