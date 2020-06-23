Замглавы Минобороны провел встречу с министром обороны Индонезии

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Замминистра обороны России Александр Фомин на встрече с министром обороны Индонезии обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и ВТС, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Двадцать третьего июня 2020 года состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Индонезии Прабово Субианто. В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в оборонной сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.
Кроме того, сообщается, что министр обороны Индонезии будет присутствовать в качестве почетного гостя в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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