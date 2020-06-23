Замглавы Минобороны провел встречу с министром обороны Индонезии

Отмечается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

Кроме того, сообщается, что министр обороны Индонезии будет присутствовать в качестве почетного гостя в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.