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Замглавы Минобороны провел встречу с министром обороны Индонезии
Замминистра обороны России Александр Фомин на встрече с министром обороны Индонезии обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и ВТС,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:52
прабово субианто
александр фомин
индонезия
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353
60
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прабово субианто, александр фомин, индонезия, в мире

Замглавы Минобороны провел встречу с министром обороны Индонезии

13:52 23.06.2020
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
© Григорий Сысоев
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Замминистра обороны России Александр Фомин на встрече с министром обороны Индонезии обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и ВТС, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Двадцать третьего июня 2020 года состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Индонезии Прабово Субианто. В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в оборонной сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.
Кроме того, сообщается, что министр обороны Индонезии будет присутствовать в качестве почетного гостя в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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