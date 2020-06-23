В ОП рассказали о наблюдении на голосовании по поправкам

"Вместе с нами в наблюдении участвуют более 1600 самых разнообразных общественных организаций и 18 партий. Отдельно отмечу, что в этом участвуют все парламентские партии", - рассказал Григорьев на пресс-конференции о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием.