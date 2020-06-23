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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573361267.html
В ОП рассказали о наблюдении на голосовании по поправкам
Весь спектр организаций гражданского общества представит наблюдателей на голосовании по поправкам в конституцию, соглашения уже подписаны с 1600 общественными... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:47
голосование по поправкам в конституцию
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
владимир путин
москва
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), владимир путин, москва, общество

В ОП рассказали о наблюдении на голосовании по поправкам

13:47 23.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Весь спектр организаций гражданского общества представит наблюдателей на голосовании по поправкам в конституцию, соглашения уже подписаны с 1600 общественными организациями и 18 партиями, сообщил руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Вместе с нами в наблюдении участвуют более 1600 самых разнообразных общественных организаций и 18 партий. Отдельно отмечу, что в этом участвуют все парламентские партии", - рассказал Григорьев на пресс-конференции о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:44Голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил процедуру голосования по поправкам
Общественная палата, по словам Григорьева, фиксирует "полную палитру самых разнообразных организаций", направляющих наблюдателей. Так, 16% - профессиональные организации, 11% - защищающие интересы жителей регионов, 10% - гуманитарные, 10% - национальные. Молодежные организации составляют 9%, защищающие права граждан старшего возраста – 9%, партии – 6%, организации в сфере защиты здоровья, поддержки спорта – 6%, женские организации – 5%.
"Мы видим практически весь спектр организаций гражданского общества", - отметил Григорьев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской.
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Голосование по поправкам в КонституциюМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Владимир ПутинМоскваОбщество
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