Патриарх Кирилл призвал иметь мужество и быть достойными предков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы на Поклонной горе

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ныне живущие люди должны быть достойны предков, завоевавших свободу во время Великой Отечественной войны, и решать так же "спокойно и мужественно" личные и общественные проблемы сегодняшнего дня, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, которого цитирует во вторник сайт Русской православной церкви.

В годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня патриарх Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

"Мы должны оставаться достойными того героического поколения, которое завоевало свободу. И мы должны быть способными решать те проблемы, которые сегодня возникают в жизни общества, а иногда в нашей личной жизни — так же спокойно, мужественно и так же благородно, как добыли Победу наши отцы и деды", - сказал патриарх Кирилл после возложения.

По его словам, у ныне живущих есть будущее только потому, что в прошлом "наши отцы и деды завоевали для нас такую возможность". "Пусть Господь благословляет Вооруженные силы, Отечество наше и каждого, кто посвятил свою жизнь служению ему", - подытожил патриарх Кирилл.