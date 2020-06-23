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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл призвал иметь мужество и быть достойными предков
Ныне живущие люди должны быть достойны предков, завоевавших свободу во время Великой Отечественной войны, и решать так же "спокойно и мужественно" личные и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:23
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Патриарх Кирилл призвал иметь мужество и быть достойными предков

13:22 23.06.2020 (обновлено: 13:23 23.06.2020)
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© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Игорь ПалкинПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы на Поклонной горе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы на Поклонной горе
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Игорь Палкин
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ныне живущие люди должны быть достойны предков, завоевавших свободу во время Великой Отечественной войны, и решать так же "спокойно и мужественно" личные и общественные проблемы сегодняшнего дня, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, которого цитирует во вторник сайт Русской православной церкви.
В годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня патриарх Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
"Мы должны оставаться достойными того героического поколения, которое завоевало свободу. И мы должны быть способными решать те проблемы, которые сегодня возникают в жизни общества, а иногда в нашей личной жизни — так же спокойно, мужественно и так же благородно, как добыли Победу наши отцы и деды", - сказал патриарх Кирилл после возложения.
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
22 июня, 10:48Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл назвал мужество и силу духа гарантами безопасности России
По его словам, у ныне живущих есть будущее только потому, что в прошлом "наши отцы и деды завоевали для нас такую возможность". "Пусть Господь благословляет Вооруженные силы, Отечество наше и каждого, кто посвятил свою жизнь служению ему", - подытожил патриарх Кирилл.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что всеря самоизоляции из-за эпидемии коронавируса нужно было использовать для молитвы, оценки своей жизни и "решения проблем, которые мешают идти по избранному пути".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
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