В Кремле прокомментировали мемуары Болтона о работе в Белом доме

"Безусловно, по мере того, как появляется эта книга, да и сам текст уже доступен в интернете, читаем потихоньку. Но это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная все-таки для таких высокопоставленных чиновников откровенность передачи той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было. Здесь, скажем так, с определённой отсылкой на то, что любая публикация все-таки должна проверяться. Постепенно знакомимся с этой книгой". - сказал Песков.