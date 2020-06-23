https://ria.ru/20200623/1573354147.html
В Кремле прокомментировали мемуары Болтона о работе в Белом доме
Кремль потихоньку знакомится с книгой Джона Болтона, которая является не совсем типичной откровенностью для высокопоставленных чиновников, потому следует... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:39
2020-06-23T12:39
джон болтон
дмитрий песков
сша
в мире
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дмитрий песков, сша, в мире
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Кремль потихоньку знакомится с книгой Джона Болтона
, которая является не совсем типичной откровенностью для высокопоставленных чиновников, потому следует учитывать, что описанное в ней представляет собой версию экс-советника Белого дома по национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США
по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
"Безусловно, по мере того, как появляется эта книга, да и сам текст уже доступен в интернете, читаем потихоньку. Но это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная все-таки для таких высокопоставленных чиновников откровенность передачи той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было. Здесь, скажем так, с определённой отсылкой на то, что любая публикация все-таки должна проверяться. Постепенно знакомимся с этой книгой". - сказал Песков.
По его словам, бывший советник президента США по национальной безопасности мог стать свидетелем каких-либо разговоров главы РФ Владимира Путина
с американскими коллегами.
"Вы знаете, мог быть, а мог и не быть свидетелем. Поэтому здесь все нужно очень сбалансировано оценивать - это первое. Второе, в любом случае, я ещё раз повторяю, у нас, например, не принято пересказывать содержание бесед глав государств в той части, которая была не была предназначена для широкой мировой общественности. И поэтому мы никогда это не комментируем", - добавил Песков.