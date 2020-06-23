Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования по поправкам

"С 10 июня в 38 регионах России на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях для групп избирателей, проживающих в этих местностях, а также на судовых участках проводится досрочное голосование. По состоянию на вчерашний день досрочно проголосовали более 67 тысяч участников голосования. Из них почти 60 с половиной тысяч в труднодоступных и отдаленных местностях, а на судах около 7 тысяч", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.