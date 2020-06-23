https://ria.ru/20200623/1573350827.html
Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования по поправкам
Досрочно проголосовали по поправкам в конституцию более 67 тысяч россиян, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:56
2020-06-23T13:16
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, конституция рф, политика
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Досрочно проголосовали по поправкам в конституцию более 67 тысяч россиян, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"С 10 июня в 38 регионах России на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях для групп избирателей, проживающих в этих местностях, а также на судовых участках проводится досрочное голосование. По состоянию на вчерашний день досрочно проголосовали более 67 тысяч участников голосования. Из них почти 60 с половиной тысяч в труднодоступных и отдаленных местностях, а на судах около 7 тысяч", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По словам председателя ЦИК, более 2,5 тысяч участковых комиссий сформированы на дополнительных участках, образованных в местах временного пребывания участников голосования. В том числе более тысячи ста участков – в больницах, госпиталях и иных медицинских учреждениях; 24 – в отдаленных или труднодоступных местностях; 8 – на полярных станциях, 862 – на судах, которые в день голосования находятся в плавании.
Голосование по поправкам в конституцию назначено на первое июля.