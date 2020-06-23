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В Пусане выявили коронавирус у члена экипажа еще одного российского судна
Коронавирус выявлен у члена экипажа еще одного российского судна-рефрижератора, находящегося в порту Пусана, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на медицинские РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пусан, в мире

В Пусане выявили коронавирус у члена экипажа еще одного российского судна

11:50 23.06.2020
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CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в Пусане
Порт в Пусане
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
Порт в Пусане. Архивное фото
СЕУЛ, 23 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен у члена экипажа еще одного российского судна-рефрижератора, находящегося в порту Пусана, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на медицинские власти города.
Коронавирус обнаружили у одного из 21 моряков судна "Айс Кристалл", пришвартованного рядом с другим российским рефрижератором "Айс стрим", где ранее COVID-19 диагностировали у 16 моряков. Оба судна принадлежат одному владельцу.
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При этом у шестерых южнокорейских работников порта, осуществлявших ремонт обоих судов, тест показал отрицательный результат. Всего власти Пусана выявили 94 человека, которые плотно контактировали с заражёнными, они сейчас находятся на самоизоляции и ожидают тестирования, которое планируется завершить до конца завтрашнего дня.
Накануне стало известно о положительном результате теста на коронавирус у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора "Айс стрим", прибывшего в Пусан из Владивостока. По данным местной службы санитарно-карантинного контроля, в первой половине дня 22 июня экспедитор сообщил южнокорейским властям о том, что COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошёл на берег в России. Проверка состояния здоровья российских моряков при входе в порт Пусана осуществлялась на основании представленных опросных листов и лично работниками карантинного пункта не проверялась. Впоследствии у всех членов экипажа взяли пробы на коронавирус, а порядка 160 сотрудников порта Камчхон, где пришвартовано судно, были изолированы в помещении местного профсоюза в ожидании результатов проверки.
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Непосредственно поднимались на борт российского судна и контактировали с заражёнными 34 человека. Во время разгрузочных работ медицинских масок они не носили, социальная дистанция не соблюдалась. При этом часть сотрудников порта работали также на пришвартованном по соседству аналогичном российском судне-рефрижераторе "Айс Кристалл". На нём в тот момент находились ещё 27 южнокорейских работников, а также 21 член экипажа. В этой связи портовый транспортный профсоюз Пусана принял решение временно изолировать 124 своих членов, а также ещё 36 человек, которые снабжали их едой. После того, как у российских моряков с подтвердился COVID-19, медицинские власти отправили южнокорейских работников на домашнюю самоизоляцию и рекомендовали остаться дома всем, кто с ними успел проконтактировать.
Всего на данный момент эпидемиологические власти выявили 176 контактных лиц, сейчас они проходят тестирование, результаты планируется получить до 25 июня.
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Разгрузочные работы в порту Камчхон приостановлены, возможность возобновления его работы рассмотрят только в случае отсутствия коронавируса у всех 124 южнокорейских рабочих, контактировавших с заболевшими. Профсоюз уже пообещал не возвращаться к работе, пока власти не обеспечат им должных мер безопасности. Санитарно-карантинная служба рассматривает план введения обязательных личных проверок на борту для всех российских судов. В порту сейчас ожидают разгрузки ещё 11 суден.
Российские моряки с "Айс стрима", у которых подтвердился COVID, сегодня были перевезены на специальном автобусе в муниципальный медицинский центр Пусана. Там они будут предположительно размещены в отдельных палатах, после чего начнётся их лечение. Оставшихся пятерых членов экипажа планируется перевести во временное помещение для изоляции и повторно протестировать. Стоимость тестов и лечение в соответствии с международной практикой и исходя из гуманитарных сообщений оплатит южнокорейская сторона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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