Эксперт рассказал, как проявляется расизм в Великобритании

ЛОНДОН, 23 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Проблема расизма в Проблема расизма в Великобритании существует, дискриминация в обществе ощущается в доступности образования, жилья, работы, а также в предвзятом отношении полиции к населению с темным оттенком кожи, рассказали РИА Новости в общественной организации Show Racism the Red Card ("Покажи расизму красную карточку", SRtRC), борющейся за толерантность и равноправие в Великобритании.

По мнению экспертов, недавние протесты Black Lives Matter, на которые в Соединенном Королевстве вышли десятки тысяч человек, в очередной раз показали, что проблема расизма все еще существует в стране.

Всплеск общественного внимания к проблеме расизма в Великобритании был в 1993 году, когда в Лондоне было совершено убийство чернокожего подростка Стивена Лоуренса. На доказательство того, что двое преступников убили человека на почве расовой ненависти, ушло 18 лет. После этого резонансного дела внимание к проблемам расизма в британском обществе выросло многократно на всех уровнях.

Однако, несмотря на внимание общества к этому вопросу, представители черного, азиатского населения и этнические меньшинства (Black, Asian and minority ethnic (BAME) до сих пор регулярно ощущают проявления дискриминации, рассказали РИА Новости в SRtRC.

"Расизм по-прежнему остается серьезной проблемой в Великобритании: от уровня образования, отсутствия жилья, доступа к трудоустройству до смертельных случаев во время содержания под стражей в полиции и непропорциональных арестов и обысков", - сказал представитель организации.

По данным SRtRC и других антирасистских объединений, в Соединенном Королевстве за последние 10-15 лет наблюдается рост дискриминации в отношении иммигрантов и мусульман, а также растет уровень предубеждений к цыганам. Число преступлений на почве расовой ненависти за последние пять лет выросло в два раза. "Сообщества BAME сталкиваются с предрассудками и должны каждый день преодолевать эти препятствия. Наша задача в том, чтобы изменить условия, которые приводят к таким ситуациям", - сказал представитель SRtRC.

Согласно данным Института расовых отношений, черное население и этнические меньшинства более подвержены бедности, их доход составляет менее 60% дохода белых британцев. Среди бездомных и безработных британцев также преобладают представители BAME.

Одним из способов изменить сложившуюся ситуацию может стать повышение уровня образованности и критического сознания людей.

"Образование может способствовать возникновению сочувствия и понимания, может расширить знания людей, повысить устойчивость к расистским идеям и развивать важные навыки критического мышления", - считает собеседник агентства.

"Недавние протесты по всей Великобритании отражают чувства как BAME, так и белых сообществ, что эта несправедливость не может продолжаться, что-то должно измениться", - добавил он.

Пандемия коронавируса, которая унесла жизни более 42 тысяч человек, непропорционально затронула сообщества BAME и выявила неравенство, с которым сталкиваются эти сообщества.

"Причины этого неравенства сложны, но мы должны отстаивать перемены, мы должны работать над тем, чтобы понять причины, по которым черные люди в 4,2 раза чаще умирают от COVID-19", - отметили в организации.