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Эксперт рассказал, как проявляется расизм в Великобритании
Проблема расизма в Великобритании существует, дискриминация в обществе ощущается в доступности образования, жилья, работы, а также в предвзятом отношении... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус covid-19, расизм, великобритания, лондон, в мире

Эксперт рассказал, как проявляется расизм в Великобритании

11:45 23.06.2020
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© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
Участники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Проблема расизма в Великобритании существует, дискриминация в обществе ощущается в доступности образования, жилья, работы, а также в предвзятом отношении полиции к населению с темным оттенком кожи, рассказали РИА Новости в общественной организации Show Racism the Red Card ("Покажи расизму красную карточку", SRtRC), борющейся за толерантность и равноправие в Великобритании.
По мнению экспертов, недавние протесты Black Lives Matter, на которые в Соединенном Королевстве вышли десятки тысяч человек, в очередной раз показали, что проблема расизма все еще существует в стране.
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Всплеск общественного внимания к проблеме расизма в Великобритании был в 1993 году, когда в Лондоне было совершено убийство чернокожего подростка Стивена Лоуренса. На доказательство того, что двое преступников убили человека на почве расовой ненависти, ушло 18 лет. После этого резонансного дела внимание к проблемам расизма в британском обществе выросло многократно на всех уровнях.
Однако, несмотря на внимание общества к этому вопросу, представители черного, азиатского населения и этнические меньшинства (Black, Asian and minority ethnic (BAME) до сих пор регулярно ощущают проявления дискриминации, рассказали РИА Новости в SRtRC.
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"Расизм по-прежнему остается серьезной проблемой в Великобритании: от уровня образования, отсутствия жилья, доступа к трудоустройству до смертельных случаев во время содержания под стражей в полиции и непропорциональных арестов и обысков", - сказал представитель организации.
По данным SRtRC и других антирасистских объединений, в Соединенном Королевстве за последние 10-15 лет наблюдается рост дискриминации в отношении иммигрантов и мусульман, а также растет уровень предубеждений к цыганам. Число преступлений на почве расовой ненависти за последние пять лет выросло в два раза. "Сообщества BAME сталкиваются с предрассудками и должны каждый день преодолевать эти препятствия. Наша задача в том, чтобы изменить условия, которые приводят к таким ситуациям", - сказал представитель SRtRC.
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Согласно данным Института расовых отношений, черное население и этнические меньшинства более подвержены бедности, их доход составляет менее 60% дохода белых британцев. Среди бездомных и безработных британцев также преобладают представители BAME.
Одним из способов изменить сложившуюся ситуацию может стать повышение уровня образованности и критического сознания людей.
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"Образование может способствовать возникновению сочувствия и понимания, может расширить знания людей, повысить устойчивость к расистским идеям и развивать важные навыки критического мышления", - считает собеседник агентства.
"Недавние протесты по всей Великобритании отражают чувства как BAME, так и белых сообществ, что эта несправедливость не может продолжаться, что-то должно измениться", - добавил он.
Пандемия коронавируса, которая унесла жизни более 42 тысяч человек, непропорционально затронула сообщества BAME и выявила неравенство, с которым сталкиваются эти сообщества.
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"Причины этого неравенства сложны, но мы должны отстаивать перемены, мы должны работать над тем, чтобы понять причины, по которым черные люди в 4,2 раза чаще умирают от COVID-19", - отметили в организации.
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Распространение нового коронавирусаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19расизмВеликобританияЛондонВ мире
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