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Детский омбудсмен проверит организацию безопасности на ЕГЭ в Подмосковье
Организацию безопасности в подмосковных пунктах проведения ЕГЭ проверит детский омбудсмен Ксения Мишонова и сотрудники отдела по обеспечению деятельности... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:39
ксения мишонова
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ксения мишонова, можайск, московская область (подмосковье), руза, общество

Детский омбудсмен проверит организацию безопасности на ЕГЭ в Подмосковье

11:39 23.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Организацию безопасности в подмосковных пунктах проведения ЕГЭ проверит детский омбудсмен Ксения Мишонова и сотрудники отдела по обеспечению деятельности уполномоченного в рамках ведомственной проверки министерства образования Московской области, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена.
"Для нас важно, чтобы везде были воздухоочистители, дезинфекторы и кулеры, чтобы на пунктах было достаточное количество термометров, масок и перчаток. Кроме того, мы проверяем, есть ли специальная разметка, которая поможет соблюсти дистанцию на входе и выходе, составлен ли график прихода детей на экзамен, организован ли изолятор для детей с симптомами ОРВИ. Все пункты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями к началу пробных экзаменов", – сказала Мишонова, которую цитирует пресс-служба.
Маски и перчатки на пунктах приема ЕГЭ обязательны только для организаторов, дети могут воспользоваться ими по желанию, при этом им должны предоставить возможность замены маски каждые два часа, подчеркнула Мишонова.
"Проверки уже прошли в Пушкино, Рузе, Котельниках, Люберцах и Можайске. Всего в этом году в Подмосковье будут работать 264 пунктов проведения ЕГЭ. Сотрудники аппарата подмосковного детского омбудсмена планируют посетить пункты в 20 муниципалитетах", - рассказали в пресс-службе.
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