Детский омбудсмен проверит организацию безопасности на ЕГЭ в Подмосковье

"Для нас важно, чтобы везде были воздухоочистители, дезинфекторы и кулеры, чтобы на пунктах было достаточное количество термометров, масок и перчаток. Кроме того, мы проверяем, есть ли специальная разметка, которая поможет соблюсти дистанцию на входе и выходе, составлен ли график прихода детей на экзамен, организован ли изолятор для детей с симптомами ОРВИ. Все пункты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями к началу пробных экзаменов", – сказала Мишонова, которую цитирует пресс-служба.