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Цепкало отверг выбор между Россией и Западом для Белоруссии
Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что не видит необходимости геополитического... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:12
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
западная европа
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573285842.html
Похоже, достаточно здравомыслящий государственный деятель. Широко мыслящий. Умный. Грамотно оценивающий сложившиеся отношения. Ну что ж. Победы.
10
5
западная европа
белоруссия
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, западная европа, белоруссия, сша, в мире

Цепкало отверг выбор между Россией и Западом для Белоруссии

11:12 23.06.2020
3650
© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что не видит необходимости геополитического выбора для республики между Россией и Западом, однако в качестве страны для первого официального визита в случае победы на выборах он назвал РФ.
"Нет. Я считаю, мы должны использовать все возможности, которые существуют в мире, у нас со всеми странами должны быть прекрасные отношения", - сказал Цепкало в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии для Белоруссии геополитического выбора между Россией и Западом.
По его словам, "с какими-то (странами – ред.), как с Россией, они (отношения – ред.) более тесные, дружественные, доверительные, это просто предопределено нашей географией и судьбой". "Но развивать отношения надо со всеми странами. В современном мире не должно быть отношений типа "или-или", то есть дружим с кем-то против кого-то. Это неправильно, мир глобализируется, страны становятся взаимозависимыми, отношения надо строить на принципе "и-и", - подчеркнул претендент на пост президента.
Политик считает, что Белоруссия как небольшая страна может "совершить колоссальный рывок в экономическом плане, раскрепостить людей и получить быстро хорошие результаты в экономике и социальной сфере". Но для этого, продолжил он, ей "нужно открыться миру, начать соблюдать права инвесторов, права частной собственности, сделать независимой судебную систему, возможно, даже с привлечением на первых порах зарубежных специалистов для арбитража".
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Цепкало подчеркнул, что республике надо сохранить многовекторность внешней политики, но "с упором на отношения с Россией и ЕС – в силу географии, торгово-экономических и культурно-исторических связей". При этом он заметил, что в случае своего президентства выбрал бы Россию в качестве страны для первого официального визита. "Это – традиционный, исторический партнер, ближайший сосед и друг. Мы связаны множеством, родственных личных контактов, культурой. Мы используем в быту один язык. Да, конечно, у нас есть свой национальный, белорусский язык, который мы тоже должны развивать, но русский язык является нашим общим достоянием. Для нас Россия – это еще и колоссальный рынок", - сказал собеседник.
Однако, продолжил он, "надо восстановить и отношения со странами Западной Европы, ЕС, США". "На самом деле, есть и подготовленная правовая база для этого, которая не противоречит нашим обязательствам с Россией. Эти соглашения были в свое время "поставлены на паузу" как реакция на ситуацию в Беларуси, и их надо реанимировать", - сказал Цепкало. Он подчеркнул, что "отношения с такими центрами силы и экономической мощи, как ЕС и США, должны быть максимально неконфликтными, дружественными, взаимовыгодными и, в первую очередь, отвечающими нашим национальным интересам".
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. После окончания этапа сбора подписей семь человек, включая Цепкало, продолжают участие в избирательной кампании.
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ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
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Обсудить 5
Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииЗападная ЕвропаБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Похоже, достаточно здравомыслящий государственный деятель. Широко мыслящий. Умный. Грамотно оценивающий сложившиеся отношения. Ну что ж. Победы.
23 июня, 11:46
lyuda.terenteva.55
500014
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