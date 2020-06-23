В Красноярском крае число жертв коронавируса превысило 90

По данным властей на 14.00 часов 20.06.2020 г. в крае зарегистрировано всего 7875 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 149 случаев заболевания. Вылечили 3132 (+302 за сутки). Темп прироста за сутки – 1,9 %.