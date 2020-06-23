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В Красноярском крае число жертв коронавируса превысило 90
Семь человек с диагнозом коронавирусная инфекция скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 93, сообщили... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:09
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В Красноярском крае число жертв коронавируса превысило 90

11:09 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Семь человек с диагнозом коронавирусная инфекция скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 93, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли семь человек, из Красноярска и территорий. Две женщины и пять мужчин. Всего летальных 93. На аппаратах 54 человека", - сказали в минздраве.
По данным властей на 14.00 часов 20.06.2020 г. в крае зарегистрировано всего 7875 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 149 случаев заболевания. Вылечили 3132 (+302 за сутки). Темп прироста за сутки – 1,9 %.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайКрасноярскОбщество
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