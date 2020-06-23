Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200623/1573345618.html
Ростовский суд отказался обязать Бузову продвигать вино Buzwine
Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск местного импортера и дистрибьютора вина Global Wine Distribution (GWD) к продюсирующей Ольгу Бузову компании... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:47
культура
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
ольга бузова
ростовская область
испания
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/75/1562777501_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_4db1b826a2ea7c6567d05e6eaae89532.jpg
https://ria.ru/20200611/1572762145.html
https://ria.ru/20200602/1572370180.html
https://ria.ru/20200601/1572284043.html
ростовская область
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/75/1562777501_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_4db1b826a2ea7c6567d05e6eaae89532.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/75/1562777501_88:0:2817:2047_1400x0_80_0_0_d6ed754e22cc1a392b1693fb73af618d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156277/75/1562777501_429:0:2476:2047_1400x0_80_0_0_ab844d2edaee794f026d476d06f18558.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), ольга бузова, ростовская область, испания, происшествия

Ростовский суд отказался обязать Бузову продвигать вино Buzwine

10:46 23.06.2020 (обновлено: 10:47 23.06.2020)
1422
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Ольга Бузова . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск местного импортера и дистрибьютора вина Global Wine Distribution (GWD) к продюсирующей Ольгу Бузову компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", касающийся лицензионного договора на использование товарного знака Buzwine.
"В иске отказать полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Другие подробности пока не приводятся.
Рианна и Ольга Бузова
11 июня, 06:24Культура
Бузова одержала победу над Рианной в программе "Битва Фанклубов"
Истец GWD требовал, в частности, обязать ответчика "Арчер" заключить с Бузовой соглашение о продвижении напитка под брендом Buzwine "посредством использования своего имени и образа в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях и т.п.". По замыслу истца, соглашение должно предусматривать "еженедельную активность" Бузовой на собственных страницах в социальных сетях, ее участие в подготовке фото- и видеоконтента GWD, посещение стенда истца на всех специализированных выставках.
Кроме того, истец требовал признать незаконным уведомление об одностороннем расторжении лицензионного договора от 1 августа 2019 года на использование бренда Buzwine, которое "Арчер" в декабре 2019 года направил дистрибьютору. О причинах такого решения правообладателя в материалах суда пока не сообщается.
Стоп-кадр видео клипа Мандаринка исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна
2 июня, 20:08Культура
Парень Бузовой похвастался миллионными покупками после открытия магазинов
Московское ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" в апреле 2019 года зарегистрировало на свое имя бренд Buzwine для одного класса товаров, включающего алкогольные напитки, и одного класса услуг, включающего услуги рекламных агентств, а также агентств по импорту-экспорту.
GWD на своем сайте предлагает к продаже три вида игристых напитков под названием "Бузвайн" - "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте". Цена на сайте импортера - 599 рублей за бутылку, страна производства – Испания. На этикетках вина имеется изображение Бузовой.
Иск поступил в суд в феврале. Сначала в нем были заявлены только требования о недействительности одностороннего расторжения лицензионного договора и об обязании ответчика осуществить госрегистрацию договора. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось. На заседании в мае суд удовлетворил ходатайство Бузовой о вступлении в процесс в качестве третьего лица без самостоятельных требований. В таком же статусе суд тогда привлек к делу Роспатент.
Телеведущая, актриса Ольга Бузова
1 июня, 12:29
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
230008
Обсудить 0
КультураФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Ольга БузоваРостовская областьИспанияПроисшествия
Рекомендуем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
Экран ноутбука
Сбербанк и ВТБ предупредили о появлении мошеннических сайтов-двойников
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "хроническом алкоголизме" актера
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Крыме
Установка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде
Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дело о пяти оставленных в квартире детях передали в московский главк СК
Новорожденный
В Ленинградской области коробку с ребенком подбросили на крыльцо больницы
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Джон Болтон
Болтон рассказал, как Трамп на саммите с КНДР назвал его голубем
Вырубка леса
Глава управления лесами Алтайского края признал вину в незаконных рубках
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния