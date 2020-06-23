Ростовский суд отказался обязать Бузову продвигать вино Buzwine

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск местного импортера и дистрибьютора вина Global Wine Distribution (GWD) к продюсирующей Ольгу Бузову компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", касающийся лицензионного договора на использование товарного знака Buzwine.

"В иске отказать полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Другие подробности пока не приводятся.

Истец GWD требовал, в частности, обязать ответчика "Арчер" заключить с Бузовой соглашение о продвижении напитка под брендом Buzwine "посредством использования своего имени и образа в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях и т.п.". По замыслу истца, соглашение должно предусматривать "еженедельную активность" Бузовой на собственных страницах в социальных сетях, ее участие в подготовке фото- и видеоконтента GWD, посещение стенда истца на всех специализированных выставках.

Кроме того, истец требовал признать незаконным уведомление об одностороннем расторжении лицензионного договора от 1 августа 2019 года на использование бренда Buzwine, которое "Арчер" в декабре 2019 года направил дистрибьютору. О причинах такого решения правообладателя в материалах суда пока не сообщается.

Московское ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" в апреле 2019 года зарегистрировало на свое имя бренд Buzwine для одного класса товаров, включающего алкогольные напитки, и одного класса услуг, включающего услуги рекламных агентств, а также агентств по импорту-экспорту.

GWD на своем сайте предлагает к продаже три вида игристых напитков под названием "Бузвайн" - "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте". Цена на сайте импортера - 599 рублей за бутылку, страна производства – Испания . На этикетках вина имеется изображение Бузовой.