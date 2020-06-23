КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М"

"На данный момент в ходе проведения дополнительного тестирования нареканий к АИВЛ "Авента-М" не выявлено, вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам. Реализуется программа дополнительной проверки функциональных и технических характеристик поставленных АИВЛ "Авента-М", цель которой - финально подтвердить качество оборудования и выдать на каждый экземпляр документы, подтверждающие возможность его дальнейшего обращения", - сказали в пресс-службе.

"Проверка будет проводиться как на предприятии, так и на местах фактической установки АИВЛ, силами АО "Уральский приборостроительный завод", либо с привлечением организаций, имеющих соответствующую лицензию. Все расходы на проведение вышеуказанных проверок берет на себя АО "Уральский приборостроительный завод", - подчеркнули в пресс-службе.

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.

Ранее в пресс-службе КРЭТ РИА Новости сообщали, что после инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга была создана специальная комиссия для технического исследования аппаратов "Авента-М". Помимо дополнительных стандартных тестирований были проведены дополнительные испытания, которые включали проверку работы аппарата на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженном напряжении сети, а также отработку возможных нештатных режимов работы.