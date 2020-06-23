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КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М"
Нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М", произведенным на Уральском приборостроительном заводе (входит в КРЭТ "Ростеха"), в ходе дополнительного тестирования не... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:58
авента-м (аппарат ивл)
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353
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авента-м (аппарат ивл), пожар в больнице в санкт-петербурге, пожар в больнице №50 в москве, концерн радиоэлектронные технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростех, общество

КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М"

07:58 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М", произведенным на Уральском приборостроительном заводе (входит в КРЭТ "Ростеха"), в ходе дополнительного тестирования не выявлено, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии".
"На данный момент в ходе проведения дополнительного тестирования нареканий к АИВЛ "Авента-М" не выявлено, вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам. Реализуется программа дополнительной проверки функциональных и технических характеристик поставленных АИВЛ "Авента-М", цель которой - финально подтвердить качество оборудования и выдать на каждый экземпляр документы, подтверждающие возможность его дальнейшего обращения", - сказали в пресс-службе.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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Там добавили, что об этой инициативе Уральский приборостроительный завод уведомил Росздравнадзор.
"Проверка будет проводиться как на предприятии, так и на местах фактической установки АИВЛ, силами АО "Уральский приборостроительный завод", либо с привлечением организаций, имеющих соответствующую лицензию. Все расходы на проведение вышеуказанных проверок берет на себя АО "Уральский приборостроительный завод", - подчеркнули в пресс-службе.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
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Ранее в пресс-службе КРЭТ РИА Новости сообщали, что после инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга была создана специальная комиссия для технического исследования аппаратов "Авента-М". Помимо дополнительных стандартных тестирований были проведены дополнительные испытания, которые включали проверку работы аппарата на аварийных режимах: при повышенных температурах, при значительном повышенном и пониженном напряжении сети, а также отработку возможных нештатных режимов работы.
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеПожар в больнице №50 в МосквеКонцерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РостехОбщество
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