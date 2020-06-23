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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573335957.html
Эксперт объяснила, как долго нужно сохранять меры социального контроля
Меры социально контроля и дистанцирования необходимо сохранять, до начала массовой вакцинации от COVID-19, чтобы избежать новых очагов заражения, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:44
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Эксперт объяснила, как долго нужно сохранять меры социального контроля

05:44 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Меры социально контроля и дистанцирования необходимо сохранять, до начала массовой вакцинации от COVID-19, чтобы избежать новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян
"Страна должна продолжать строгие мере социального контроля до всеобщей вакцинации. Также существует реальная угроза второй волны заражения, которая может привести к более высокой летальности, чем первая, так как пока естественным путем не сформулирован социальный иммунитет", - сказал Тавадян.
Как пояснил эксперт, при отсутствии социального иммунитета один носитель COVID-19 может заразить более двух человек, что может привести к значительным летальным исходам. По предварительным оценкам, если сохранять меры социального дистанцирования, то индекс распространения заболевания снижается.
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По словам Тавадяна, два месяца назад расчеты сводились к тому, что можно остановить распространение COVID-19 в сравнительно коротком промежутке времени с помощью жесткого карантина. Однако карантин - это метод искусственного сдерживания эпидемии, а не метод борьбы с болезнью, поэтому ощущение избавления от COVID-19 было бы искусственным.
"В первое время введение карантина казалось важным и оправданным. Это показывала практика Китая, ибо цифры летальности были высокими и имели тенденцию роста, что настораживало. Основная стратегия была посредством жесткого карантина снизить индекс репродукции COVID-19 ниже 1 (то есть один зараженный передает вирус менее чем одному человеку - ред.)", - пояснил Тавадян.
Как уточнил эксперт, при этой стратегии существует опасность, что даже один необнаруженный очаг заболевания может привести к новой волне заражения и растягивает эпидемию. В этом случае строгие меры карантина теряют эффективность.
Как напомнил эксперт, модели распространения заболевания показывают, что карантин не работает, если меньше 70% людей соблюдают его. Если 90% — это весьма эффективно, 80% — хорошо. В этих случаях модель показывает, что в течение двух месяцев люди могут предотвратить распространение любого вируса. А меньше 70% — это означает, что всегда будут возникать новые очаги, которые в несколько раз, на месяцы, продлевают длительность заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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