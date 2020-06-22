Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200622/1573324000.html
Полиция завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского
Полиция Черногории возбудила уголовное дело в отношении митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия в связи с крестными... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:51
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
черногория
сербия
подгорица (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154875/10/1548751004_0:569:2048:1721_1400x0_80_0_0_f79a60d195feabf70dd168d86892257c.jpg
https://ria.ru/20200611/1572837403.html
https://ria.ru/20190406/1552444668.html
черногория
сербия
подгорица (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154875/10/1548751004_0:569:2048:1721_1400x0_80_0_0_f79a60d195feabf70dd168d86892257c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154875/10/1548751004_0:377:2048:1913_1400x0_80_0_0_7f816b72be21f92fef88458cbcbe3b90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154875/10/1548751004_0:275:2048:2323_1400x0_80_0_0_5d18c3ff9a1b96c075d058ae8f1423cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербская православная церковь, черногория, сербия, подгорица (город), в мире

Полиция завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского

18:51 22.06.2020
883
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовМитрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Полиция Черногории возбудила уголовное дело в отношении митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия в связи с крестными ходами в воскресенье, сообщило МВД.
Массовые мирные выступления, направленные против преследования СПЦ в Черногории и спорного закона о свободе вероисповедания, прошли в воскресенье в различных городах страны. В понедельник митрополит Амфилохий был вызван в центр безопасности (отделение полиции) в Подгорице и провел там свыше пяти часов, давая объяснения.
"Сотрудники полиции возбудили сегодня уголовное дело в отношении митрополита по обоснованному подозрению в совершении преступления – нарушении мер здравоохранения по противодействию инфекционному заболеванию", - сообщило управление полиции страны.
"Данное преступление, как предполагается, он совершил, организовав массовое шествие, в котором, по оценкам полиции, участвовало около 8 тысяч граждан, что противоречит мерам минздрава о разрешенном числе граждан (до 200 человек – ред.) на массовых собраниях", - указало ведомство.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий во время службы в Дукле
11 июня, 23:24Религия и мировоззрение
Митрополит Сербской церкви призвал не голосовать за власти Черногории
Уточняется, что против владыки Амфилохия возбуждено и административное дело за нарушение закона о массовых собраниях.
В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 ранее возобновились массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ.
В декабре 2019 года парламент соседней с Сербией Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий
6 апреля 2019, 15:46Религия и мировоззрение
Митрополит Амфилохий рассказал о гонениях на Сербскую церковь в Черногории
2113815
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногорияСербияПодгорица (город)В мире
Рекомендуем
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Асмус высказалась о разводе с Харламовым
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Петр Верзилов
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Москва
В соцзащите рассказали о семье, где мать заперла пятерых детей в квартире
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Полиция
Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Мурат Сабанов в суде
Суд продлил арест предполагаемому "московскому отравителю"
Стоунхендж
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Советская геофизическая обсерватория Мирный в Антарктиде
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар
Города мира. Женева
В ВОЗ оценили эффективность дексаметазона для лечения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния