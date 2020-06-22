Полиция завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского

БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Полиция Полиция Черногории возбудила уголовное дело в отношении митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия в связи с крестными ходами в воскресенье, сообщило МВД.

Массовые мирные выступления, направленные против преследования СПЦ в Черногории и спорного закона о свободе вероисповедания, прошли в воскресенье в различных городах страны. В понедельник митрополит Амфилохий был вызван в центр безопасности (отделение полиции) в Подгорице и провел там свыше пяти часов, давая объяснения.

"Сотрудники полиции возбудили сегодня уголовное дело в отношении митрополита по обоснованному подозрению в совершении преступления – нарушении мер здравоохранения по противодействию инфекционному заболеванию", - сообщило управление полиции страны.

"Данное преступление, как предполагается, он совершил, организовав массовое шествие, в котором, по оценкам полиции, участвовало около 8 тысяч граждан, что противоречит мерам минздрава о разрешенном числе граждан (до 200 человек – ред.) на массовых собраниях", - указало ведомство.

Уточняется, что против владыки Амфилохия возбуждено и административное дело за нарушение закона о массовых собраниях.

В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 ранее возобновились массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ.